وزير الخارجية الفرنسي يبحث في مصر أزمات المنطقة

بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارة رسمية إلى مصر يبحث خلالها مع كبار المسؤولين الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وجميع القضايا الإقليمية. والتقى لودريان بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تناولت المحادثات القضيتين الفلسطينية والسورية ومسألة حقوق الإنسان في مصر. وخلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بنظيره المصري سامح شكري شدد على ضرورة أن يتقدم المسار السياسي في ليبيا ضمن خطة الأمم المتحدة.

القضايا الليبية والسورية والفلسطينية تصدرت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتقى لودريان، الذي وصل مساء السبت إلى العاصمة المصرية، السيسي ونظيره المصري سامح شكري وكذلك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان إن السيسي شدد خلال محادثاته مع لودريان على "أهمية الاستمرار في العمل على الارتقاء بالتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وتبادل الزيارات الرفيعة المستوى، بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا وتطويرها على مختلف الأصعدة، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف راضي أنه "تمت مناقشة التطورات المتعلقة بالقضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها المستجدات على الساحة الليبية، حيث اتفقت وجهات النظر على حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي، وهو ما يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، أخذاً في الاعتبار أن الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها".

وأكد لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري أنه في ليبيا "ينبغي أن تمضي العملية السياسية قدما وفقا لخارطة الطريق التي وضعها ممثل الأمم المتحدة غسان سلامة، أي أن العملية الإنتخابية وهي العملية الأساسية، يجب أن تتم قبل نهاية العام الجاري".

وتناولت محادثات الوزير الفرنسي في القاهرة القضيتين الفلسطينية والسورية.

كما ناقش لودريان مسألة حقوق الانسان في مصر مع السيسي. وقال الوزير الفرنسي في المؤتمر الصحافي إن "حيوية المجتمع المدني وضمان الحريات العامة هما الحصن في مواجهة الإرهاب".

وأكد أن السيسي "هو الذي بادر إلى فتح هذا الموضوع معي في بداية المناقشات" بعد ظهر الأحد.

ويواجه نظام السيسي بانتظام انتقادات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تتحدث عن انتهاكات للحريات الفردية وقمع للمعارضين.

كما التقى الوزير الفرنسي بعض رجال الأعمال الفرنسيين في مصر وتفقد موقع إنشاء خط مترو الأنفاق الثالث الذي يصل إلى مطار القاهرة.

وزار الوزير الفرنسي موقع العمل في المتحف المصري الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة.

وهذه هي الزيارة العاشرة التي يقوم بها لودريان إلى مصر إذ سبق أن زارها سبع مرات كوزير للدفاع في إطار مفاوضات حول صفقات أسلحة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/04/2018