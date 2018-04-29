الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

هل طُويت صفحة الصراع بين الكوريتين؟

للمزيد

أسبوع في العالم

مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب : وقف التمويل لتجفيف المنابع؟

للمزيد

حدث اليوم

قطاع غزة : تواصل الاحتجاجات والأمم المتحدة تدين استخدام إسرائيل "القوة المفرطة"

للمزيد

أسرار باريس

أسرار الجزائر | غرائب وعجائب من رحم التاريخ!

للمزيد

ثقافة

المخرج السوري محمد ملص: "الكاميرا قادرة على اختراق الذات"

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

المغرب: مكناس تحتضن الدورة ال13 للملتقى الدولي للفلاحة

للمزيد

ريبورتاج

العراق: انتخابات على وقع تحديات أمنية

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: ضبط مئات المتورطين في تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية"

للمزيد

منتدى الصحافة

العراق: استقلال الإعلام على محك الانتخابات

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

مصر: حكم نهائي بإعدام ستة أشخاص ومؤبد لـ62 آخرين في "أحداث مطاي"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/04/2018

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكما نهائيا بإعدام ستة أشخاص، أدينوا باقتحام مركز شرطة في محافظة المنيا جنوب البلاد عام 2013. كما قضت بالسجن المؤبد على 62 متهما آخرين وبرأت 47 شخصا في ما يعرف "بأحداث مطاي".

أيدت محكمة النقض المصرية، وهي آخر مراحل التقاضي في مصر، حكم الإعدام شنقا بحق ستة متهمين أدينوا باقتحام مركز شرطة والقتل العمد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مطاي"، حسبما نشرت صحيفة "الأهرام" الحكومية الأحد.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت أحكامها على المدانين في السابع من آب/أغسطس 2017.

وقضت المحكمة ببراءة 47 متهما في القضية، وفقا للصحيفة.

أحكام بالمؤبد على 62 متهما

وخففت المحكمة حكم الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما) بحق ثلاثة متهمين، كما أيدت معاقبة 59 آخرين بالسجن المؤبد (25 عاما) في القضية ذاتها.

وتعود أحداث القضية، التي وقعت في مركز مطاي بمحافظة المنيا جنوب البلاد، إلى آب/أغسطس 2013 حين اندلعت أعمال عنف تلت فض اعتصام مؤيدي الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده.

وتم تصنيف جماعة الأخوان المسلمين "منظمة إرهابية" من قبل السلطات المصرية في نهاية العام نفسه.

وأوردت "الأهرام" أن النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم "اشتراكهم في تجمهر مسلح أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وارتكابهم لجرائم قتل والشروع في قتل" ضباط شرطة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/04/2018

  • مصر - قضاء

    مصر تعدم شنقا 15 مدانا بالإرهاب في أكبر عملية إعدام جماعية منذ ثلاث سنوات

    للمزيد

  • الولايات المتحدة - مصر

    مصر: محكمة الجنايات تحيل 11 "إسلاميا متشددا" إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم

    للمزيد

  • مصر

    محكمة مصرية تقضي بإعدام 28 متهما في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي