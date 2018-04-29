مصر: حكم نهائي بإعدام ستة أشخاص ومؤبد لـ62 آخرين في "أحداث مطاي"

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكما نهائيا بإعدام ستة أشخاص، أدينوا باقتحام مركز شرطة في محافظة المنيا جنوب البلاد عام 2013. كما قضت بالسجن المؤبد على 62 متهما آخرين وبرأت 47 شخصا في ما يعرف "بأحداث مطاي".

أيدت محكمة النقض المصرية، وهي آخر مراحل التقاضي في مصر، حكم الإعدام شنقا بحق ستة متهمين أدينوا باقتحام مركز شرطة والقتل العمد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مطاي"، حسبما نشرت صحيفة "الأهرام" الحكومية الأحد.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت أحكامها على المدانين في السابع من آب/أغسطس 2017.

وقضت المحكمة ببراءة 47 متهما في القضية، وفقا للصحيفة.

أحكام بالمؤبد على 62 متهما

وخففت المحكمة حكم الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما) بحق ثلاثة متهمين، كما أيدت معاقبة 59 آخرين بالسجن المؤبد (25 عاما) في القضية ذاتها.

وتعود أحداث القضية، التي وقعت في مركز مطاي بمحافظة المنيا جنوب البلاد، إلى آب/أغسطس 2013 حين اندلعت أعمال عنف تلت فض اعتصام مؤيدي الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده.

وتم تصنيف جماعة الأخوان المسلمين "منظمة إرهابية" من قبل السلطات المصرية في نهاية العام نفسه.

وأوردت "الأهرام" أن النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم "اشتراكهم في تجمهر مسلح أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وارتكابهم لجرائم قتل والشروع في قتل" ضباط شرطة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/04/2018