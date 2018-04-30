نتانياهو يعرض "أدلة قاطعة" على قيام إيران بتطوير برنامج "سري" للاستحواذ على سلاح نووي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين في تل أبيب أن بلاده لديها "أدلة قاطعة" على قيام إيران بتطوير برنامج "سري" للاستحواذ على سلاح نووي. وقدم وثائق ورقية أو ضمن قرص مدمج قال إنها تشكل "دليلا جديدا قاطعا على برنامج الأسلحة النووية الذي تخفيه إيران منذ سنوات عن أنظار المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية السرية".

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين خلال بث حي على قنوات التلفزيون الإسرائيلية في تل أبيب أن بلاده لديها "أدلة قاطعة" على قيام إيران بتطوير برنامج "سري" للاستحواذ على سلاح نووي.

وقدم نتانياهو، الرافض تماما للاتفاق النووي، أمام الصحافة ما وصفه بـ "النسخ الدقيقة" لعشرات الآلاف من الوثائق الإيرانية الأصلية التي تم الحصول عليها "قبل بضعة أسابيع في عملية ناجحة بشكل مذهل في مجال الاستخبارات".

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وهذه الوثائق، سواء الورقية منها أو ضمن قرص مدمج، تشكل "دليلا جديدا قاطعا على برنامج الأسلحة النووية الذي تخفيه إيران منذ سنوات عن أنظار المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية السرية"، حسب قوله. وأضاف: تظهر هذه الوثائق أن "إيران كذبت".

ويأتي إعلان نتانياهو مع اقتراب مهلة 12 أيار/مايو التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان موقفه من الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/04/2018