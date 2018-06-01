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الشرق الأوسط

البنتاغون يحذر الأسد من مهاجمة حلفائه في سوريا

© أ ف ب / أرشيف | مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية قرب قرية شمال شرق الرقة في 3 شباط/فبراير 2017

فيديو محمد سعيد الوافي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/06/2018

اعتبر البنتاغون الخميس أن مهاجمة قواته أو حلفائه في سوريا "سياسة سيئة للغاية" في تحذير للرئيس السوري بشار الأسد. ويأتي هذا التصريح غداة تهديد للرئيس السوري باللجوء للقوة إذا لم تنسحب قوات سوريا الديمقراطية من المناطق التي تسيطر عليها.

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام القوة ضد المقاتلين العرب والأكراد الذين تدعمهم واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال شرق سوريا. وصرح الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي من هيئة الأركان للصحافة "يجب على أي طرف منخرط في سوريا أن يفهم أن مهاجمة القوات المسلحة الأمريكية أو شركائنا في التحالف ستكون سياسة سيئة للغاية".

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت بأن الجيش الأمريكي ينتشر في سوريا من أجل قتال تنظيم "الدولة الإسلامية". وقالت في مؤتمر صحفي "رغبتنا ليست الانخراط في الحرب الأهلية السورية".

ويذكر أنه وخلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، تم بثها الخميس، قال الأسد "باتت المشكلة الوحيدة المتبقية في سوريا هي قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، وقد خاضت المعارك الأقسى ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في عدد من هذه المناطق لا سيما الرقة، وتمكنت من طرده منها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية.

وتابع الأسد "سنتعامل معها (قوات سوريا الديمقراطية) عبر خيارين، الخيار الأول هو أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات لأن غالبية هذه القوات هي من السوريين (..). إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أي خيارات أخرى، بوجود الأمريكيين أو بعدم وجودهم".

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية القتال ضد التنظيم المتطرف في جزء من محافظة دير الزور الغنية بالنفط.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/06/2018

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