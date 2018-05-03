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الشرق الأوسط

تركيا: أربعة أحزاب معارضة تتحالف لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/05/2018

قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية وهيئات بث أخرى الأربعاء إن حزب الشعب الجمهوري -وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد- وثلاثة أحزاب أخرى صغيرة ستوقع الخميس اتفاقا لتشكيل تحالف في الانتخابات المبكرة المقررة في 24 يونيو/حزيران المقبل. وهو التحالف الذي سيسمح لتلك الأحزاب الصغيرة بتخطي عقبة العشرة بالمئة لدخول البرلمان.

في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا والمقررة في 24 يونيو/حزيران والتي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، ذكرت الأربعاء قناة (إن.تي.في) التلفزيونية وهيئات بث أخرى توصل حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إلى اتفاق مع ثلاثة أحزاب أخرى صغيرة من المعارضة على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات المبكرة. ويساعد هذا الاتفاق الأحزاب الأصغر في التحالف على تجنب قاعدة تلزمها بالحصول على عشرة بالمئة على الأقل من أصوات الناخبين حتى يسمح لها بالتمثيل البرلماني.

وذكرت التقارير الإعلامية أن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، توصل لاتفاق مع حزب الخير وحزب السعادة الإسلامي والحزب الديمقراطي، وأن الأحزاب الأربعة ستوقع الاتفاق الساعة الثالثة عصرا  الخميس (1200 بتوقيت جرينتش).

وشكل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان تحالفا مع حزب الحركة القومية. وتنتهي في السادس من مايو/أيار الجاري مهلة محددة لإخطار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل أي تحالفات الانتخابية.

وفاز أردوغان بما يقرب من 12 من الانتخابات السابقة وهيمن على الحياة السياسية في تركيا منذ أن وصل حزبه باكتساح إلى السلطة عام 2002. وتؤذن الانتخابات المقبلة بتحول تركيا إلى نظام رئاسي بصلاحيات تنفيذية جديدة واسعة وافق عليها الأتراك بأغلبية ضئيلة في استفتاء العام الماضي.

 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 03/05/2018

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