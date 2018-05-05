نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الأسبوع المقبل

يزور رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موسكو في الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسيناقش الطرفان "التطورات الإقليمية" لمنطقة الشرق الأوسط بحسب بلاغ لمكتب نتانياهو.

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويأتي اللقاء على بعد أيام من الموعد المحدد للقرار الأمريكي بشأن الانسحاب أو البقاء في الاتفاق النووي الإيراني.

وسيناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي سيجري الأربعاء "التطورات الإقليمية" بحسب مكتب نتنياهو.

ويأتي اللقاء في أعقاب ندوة صحفية قدم خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي ما اعتبره "دليلا" على تطلعات إيران السابقة لامتلاك سلاح نووي. وبعد عرضه لـ"الدليل" الاثنين، أجرى نتانياهو مكالمات هاتفية بقادة العالم بينهم بوتين حيث ناقش معه الاتفاق النووي الإيراني والوضع في سوريا.

الملف السوري

وتتهم سوريا إسرائيل بشن ضربات دامية على أراضيها كان آخرها في 9 و 30 نيسان/أبريل أدت إلى مقتل إيرانيين وجنود سوريين.

ودعا بوتين الذي يدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد عسكريا، نتنياهو إلى عدم زعزعة الوضع بشكل أكبر، في وقت تسعى إسرائيل إلى منع إيران وحليفها حزب الله اللبناني من إرساء وجود عسكري في سوريا.

من ناحيتها جددت روسيا تأكيد دعمها للاتفاق النووي الإيراني بحيث أبلغ بوتين نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية الاثنين أن الاتفاق "مهم للغاية لضمان الاستقرار والأمن العالميين".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي يحين موعد تجديده في 12 أيار/مايو، مطالباً حلفاءه الأوروبيين "بإصلاح النواقص الفظيعة" في الاتفاق وإلا فانه سيعيد فرض عقوبات على طهران.

ودعا نتنياهو مرارا إلى إلغاء أو تعديل الاتفاق الذي أبرم في عام 2015 بين إيران من جهة وكل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/05/2018