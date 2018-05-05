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الشرق الأوسط

فيديو: الرياض ترسل لجنة عسكرية إلى سقطرى لاحتواء أزمة نشبت بين الإمارات واليمن

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو فايزة قارح

آخر تحديث : 05/05/2018

أوفدت المملكة العربية السعودية لجنة مكونة من مسؤولين عسكريين إلى سقطرى في محاولة منها لاحتواء أزمة جديدة بين الحكومة اليمنية والأمارات العربية . واندلعا الأزمة بين الجانبين على إثر قيام قوات إمارتية من منع رئيس الوزراء أحمد بن دغر من مغادرة الجزيرة الإستراتيجية.

نشرت في : 05/05/2018

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