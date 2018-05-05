حماس تتهم إسرائيل بقتل 6 من كوادرها في غزة وإسرائيل تنفي

نفى الجيش الإسرائيلي تورط قواته في انفجار وقع في غزة وأسفر عن مقتل ستة عناصر على الأقل من حركة المقاومة الإسلامية. فيما اتهم بيان للجناح العسكري لحماس إسرائيل في الضلوع وراء الحادث.

نفى الجيش الإسرائيلي أي مسؤولية له في انفجار وقع في غزة وأسفر عن مقتل ستة من أعضاء حركة المقاومة

الإسلامية (حماس) اليوم السبت.

وقال متحدث عسكري "جيش الدفاع الإسرائيلي ليس له دور في هذا الحادث بأي شكل".

فيما ألقى بيان للجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية باللوم على إسرائيل في انفجار غزة.

وأنحت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باللائمة على إسرائيل في الانفجار. ووصف بيان أصدرته كتائب عز الدين القسام الحادث بأنه "جريمة نكراء".

وقال البيان "في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة".

فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن ستة فلسطينيين قتلوا في انفجار لم يعرف سببه وقع مساء السبت داخل أحد المنازل في منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة إن القتلى ومصابين خلال الانفجار وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح و"ننتظر التعرف على اسماء الشهداء".

وذكر شهود عيان أن القتلى قضوا نحبهم في انفجار وقع داخل منزل في منطقة الزوايدة.

وأوضح الشهود أن الانفجار كان قويا وشوهدت النيران تندلع في المنزل وهرعت إلى المكان طواقم الدفاع المدني لإطفاء الحريق. كما وصلت قوة من الشرطة التي تديرها حماس وباشرت التحقيق.

فرانس 24/أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 05/05/2018