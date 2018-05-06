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الشرق الأوسط

أردوغان يتوعد بشن عمليات عسكرية شبيهة بـ"عمليات سوريا"

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/05/2018

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن "عمليات عسكرية جديدة" شبيهة بالعمليات التي شنت في شمال سوريا وكانت استهدفت تنظميات متشددة ومقاتلين أكراد.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن بلاده ستنفذ "عمليات عسكرية جديدة" من قبيل تلك التي شنت في شمال سوريا ضد التنظيمات المتشددة والمقاتلين الأكراد من دون أن يحدد في أي بلد ستشن العمليات.

وقال "لتطهير حدودها من المجموعات الإرهابية ستشن تركيا عمليات جديدة كعمليتي درع الفرات وغصن الزيتون" .وأضاف أردوغان "لن نتوقف عن تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية. جنودنا مستعدون لمهام جديدة" . في إشارة إلى العمليتين السابقتين في سوريا.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي خلال لقاء في إسطنبول قدم خلاله الخطوط العريضة لبرنامجه تمهيدا للانتخابات المبكرة المرتقبة في 24 حزيران/يونيو.

فرانس 24/أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 06/05/2018

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