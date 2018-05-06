مباشر: تغطية خاصة بالانتخابات البرلمانية اللبنانية
آخر تحديث : 06/05/2018
شارك ملايين الناخبين اللبنانيين الأحد في الانتخابات البرلمانية الأولى منذ تسعة أعوام. وجرت الانتخابات وفقا لنظام انتخابي جديد، فيه تحول من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي. وأعطى قانون الانتخاب الجديد فرصة للناشطين في المجتمع المدني أو الأحزاب الصغيرة للترشح، ما أثار حماسة عدد كبير من الناخبين، رغم أن الخبراء والمحللين يتوقعون ألا يتخطى عدد المقاعد التي سيحصدها هؤلاء أصابع اليد الواحدة، إذ يبقي النظام الجديد على تقاسم السلطة على أساس طائفي.
نشرت في : 06/05/2018