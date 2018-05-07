السعودية: قائمة سوداء على تويتر لرصد ومقاطعة الإعلاميين "المسيئين" للمملكة

قائمة سوداء على الإنترنت لرصد ومقاطعة الإعلاميين "المسيئين" للمملكة. هذا هو "الرهان" الذي أطلقه سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي منذ الأول من أيار/مايو. تجاوب السعوديين الحاضرين بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الدعوة كان كبيرا.

دعا المستشار (بمرتبة وزير) بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، في الفاتح من أيار/مايو، إلى الكشف عن الإعلاميين "المسيئين" للسعودية، ونشر أسمائهم و"إساءاتهم" في سلسلة تغريدات نشرها تباعا على حسابه الرسمي في تويتر، وذلك من خلال هاشتاغ "#قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين".

ويشرف القحطاني الذي عين في منصبه بعد تسمية الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية في حزيران/يونيو 2017، على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية التابع للديوان والمرتبط بوزارة الدفاع السعودية، ويشغل كذلك منصب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ومركز التميز لأمن المعلومات.

وربط بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار بتغريدات لإعلاميين عرب تحمل انتقادات لقرارات سعودية في الشأنين العربي والدولي، آخرها الإعلامية الأردنية علا الفارس وتغريداتها بخصوص القدس، والإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الذي كان من المفروض أن يشارك في عمل تلفزيوني تقوم محطة فضائية جديدة في السعودية بإعداده، هو مسلسل "أرض النفاق" المقرر عرضه في رمضان.

حساب سعود القحطاني مستشار الديوان الملكي في السعودية على تويتر بعض ملاك القنوات الفضائية السعوديين ومعدو البرامج ورؤساء التحرير بسبب انشغالهم لا يعلموا حقائق المرتزقة من الإعلاميين الذين أساؤوا لمملكة الخير وقيادتها.

مقاطعتهم مطلب وطني وقيادات إعلامنا يحتاجون لمشاركة الوطنيين. ضعوا أسمائهم وإسائتهم هنا. #قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين سعود القحطاني (@saudq1978) 2 mai 2018

"مرتزقة من الإعلاميين"

وقال القحطاني في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "بعض ملاك القنوات الفضائية السعوديين ومعدي البرامج ورؤساء التحرير بسبب انشغالهم لا يعلمون حقائق المرتزقة من الإعلاميين الذين أساؤوا لمملكة الخير وقيادتها". وتابع "مقاطعتهم مطلب وطني وقيادات إعلامنا يحتاجون لمشاركة الوطنيين" داعيا إلى وضع أسمائهم وإساءاتهم في قائمة "سوداء".

ونشر القحطاني تغريدة أخرى جاء فيها "قال سمو الأمير خالد الفيصل: ماينسينا الخطا حب الخشوم". وأضاف "لا يوجد عاقل يرضى أن تتم استضافة أو إعطاء برامج لبعض الإعلاميين العرب الذين سبق أن أساؤوا لقيادتنا ووطننا. من راهن على الارتزاق ضدنا واليوم ينافق لأخذ جزء من خيرات وطننا فأنا على ثقة أن وسائل الإعلام المملوكة لسعوديين ستكرشهم (تقاطعهم)".

اعتذار وتوبة!

كما غرد "مالم يعتذروا بشكل واضح للقيادة والشعب السعودي ويعلنوا توبتهم وقبول اعتذارهم فلا أفهم إطلاقًا إصرار البعض على استقطابهم. و "هقواتنا" بملاك والمسؤولين على الإعلام السعودي الخاص كبيرة. وكلنا متأكد أنهم يشاركون الجميع الهم الوطني السعودي".

حساب بندر العريفي على تويتر سوف نضعهم في #القائمة_السوداء يا معالي المستشار

انا اشهد ان ما ينسينا الخطا حب الخشوم بندر العريفي (@bandarari7) 2 mai 2018

ورحب عدد من السعوديين بالحملة بينهم صحفيون وإعلاميون حيث غرد بندر العريفي نائب رئيس تحرير صحيفة المرصد الرياضية " سوف نضعهم في #القائمة_السوداء يا معالي المستشار. أنا أشهد أن ما ينسينا الخطا حب الخشوم".

حساب على تويتر بالضبط كما قلت أبو خالد..

أيعقل قنوات مملوكة لسعوديين 100% وكل العاملين فيها أجانب في كل قناة 70%!

هل سينفع البلد غير أبنائه وبناته؟

-هل الأجنبي ولائه أكثر لوطني أم للريال؟

أرجوا أن تعمل وزارة الإعلام على هذا الجانب (خيرات الوطن كثيرة يجب أن نضع فيها المناسب)الذي يحب وطني وقادته. pic.twitter.com/w89BCivBh1 حسن بن ملفي الودعاني (@HassanMalfi) 2 mai 2018

كما دعا حسن بن ملفي الودعاني الصحفي السعودي، إلى طرد الإعلاميين الأجانب من القنوات السعودية من خلال تغريدة على حسابه في تويتر "أيعقل قنوات مملوكة لسعوديين 100% وكل العاملين فيها أجانب في كل قناة 70%! هل سينفع البلد غير أبنائه وبناته؟ هل الأجنبي ولاؤه أكثر لوطني أم للريال؟ أرجو أن تعمل وزارة الإعلام على هذا الجانب (خيرات الوطن كثيرة يجب أن نضع فيها المناسب) الذي يحب وطني وقادته".

حساب مرام عبدالعزيز على تويتر وهناك إعلاميين وإعلاميات "من الخليج" أساؤوا لنا أيضاً ولكن عبر تغريدات أو تعليقات .. فهؤلاء أيضاً ننتظر منعهم من الظهور على كل الشاشات المملوكة للسعوديين سواءً كمذيعين ومذيعات في هذه القنوات أو كضيوف على برامجها .. مرام عبدالعزيز (@MaramAbdulaziz) 2 mai 2018

وغردت مرام عبد العزيز وهي ممثلة ومنتجة سعودية على حسابها في تويتر "وهناك إعلاميون وإعلاميات "من الخليج" أساؤوا لنا أيضاً ولكن عبر تغريدات أو تعليقات .. فهؤلاء أيضاً ننتظر منعهم من الظهور على كل الشاشات المملوكة للسعوديين سواءً كمذيعين ومذيعات في هذه القنوات أو كضيوف على برامجها ..".

وتصادف نشر سلسلة التغريدات التي تدعو القنوات السعودية إلى مقاطعة كافة الإعلاميين الذين "أساؤوا" للمملكة، مع احتفال الصحفيين والإعلاميين في العالم العربي والعالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، في الثالث من أيار/مايو.

قناة "إس بي سي" تلبي الحملة..

ولعل من أهم تداعيات هذه الحملة التي أطلقها سعود القحطاني، اتخاذ الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون "إس بي سي" وهي محطة فضائية جديدة، قرارا بإلغاء بث أحد المسلسلات التلفزيونية بسبب مشاركة "أحد المسيئين للوطن" بحسب ما نشره رئيسها التنفيذي داود الشرياني في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون أ. داود الشريان يفند شائعة انضمام أحد المسيئين للوطن ل #قناة_SBC ، ويؤكد لامكان لدينا للمسيئين وألغينا تعاقدنا مع أحد الأعمال الدرامية عندما علمنا بتواجد شخص أساء لبلدنا فيه".

حساب داود الشرياني الرئيس التنفيذي لقناة "إس بي سي" السعودية على تويتر الرئيس التنفيذي ل هيئة الإذاعة والتلفزيون أ. داود الشريان يفند شائعة انضمام أحد المسيئين للوطن

ل #قناة_SBC ، ويؤكد لامكان لدينا للمسيئين وألغينا تعاقدنا مع أحد الأعمال الدرامية عندما علمنا بتواجد شخص أساء لبلدنا فيه.

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(الإشراف) pic.twitter.com/DHqQku8Ute داود الشريان (@DawoodAlshirian) 2 mai 2018

إعلاميو الجزيرة على رأس القائمة

قالت "بوابة الأهرام" إنه تم تعويض الإعلامي إبراهيم عيسى بالممثل القدير هشام سليم، مشيرة إلى أن التلفزيون السعودي يتحمل نفقة المشاهد الجديدة التي يقوم هشام سليم بتصويرها ضمن أحداث العمل، بديلا للإعلامي إبراهيم عيسى، الذي أثارت مشاركته جدلا وانتقادات واسعة في السعودية.

ومسلسل "أرض النفاق" يتراوح بين الكوميديا والتراجيديا، بطولة النجم محمد الهنيدي وإخراج ماندو العدل.

قناة محطة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة على يوتيوب

والإعلامي المصري إبراهيم عيسى له مواقف مثيرة للجدل من السعودية، وكان هاجم المملكة قائلا في برنامجه "مع إبراهيم عيسى" الذي تبثه قناة القاهرة والناس المصرية الخاصة، إن "اليد السعودية مغموسة في الدم في كلتا الدولتين (اليمن وسوريا) وفي العراق أيضا".

ولعل الحملة السعودية ضد الإعلاميين الذي تعتبرهم المملكة "مسيئين" لها، لم تبدأ مع تدشين القحطاني لهاشتاغ "#قائمة_سوداء_للاعلامين_المسيئين". حيث إن الإعلامية الأردنية علا الفارس قد اعتبرت في وقت سابق مسيئة للسعودية إثر تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر تتعلق بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس، وتصدّر هاشتاغ "#علا_الفارس_تسيي_للسعوديه" الوسوم الأكثر تداولاً لعدة أيام.

ويبقى أن الملاحظ في حملة القحطاني على تويتر حاليا، أن أغلب الشخصيات التي دعا مغردون سعوديون إلى مقاطعتها ومنع ظهورها على الشاشات السعودية، هي إما مصرية أو إعلاميون يشتغلون لحساب قناة الجزيرة القطرية.

فرانس24

نشرت في : 07/05/2018