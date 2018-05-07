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الشرق الأوسط

مباشر: تغطية خاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية

© أ ف ب

آخر تحديث : 07/05/2018

مع اقتراب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية اللبنانية من قبل وزارة الداخلية، أقر رئيس الحكومة سعد الحريري بخسارة ثلث المقاعد التي يسيطر عليها تياره السياسي، فيما تكرس نفوذ حزب الله في المعادلة السياسية في لبنان. وشارك نحو نصف الناخبين اللبنانيين الأحد في عملية الاقتراع لاختيار 128 نائباً، مع معدل اقتراع (49,2 في المئة) لم يلب تطلعات معظم الأحزاب التي توقعت أن ينعكس إقرار قانون يعتمد النظام النسبي تهافتاً على صناديق الاقتراع.

نشرت في : 07/05/2018

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