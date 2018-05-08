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الشرق الأوسط

نشرة خاصة على فرانس24 حول قرار ترامب بشأن النووي الإيراني

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

آخر تحديث : 08/05/2018

تغطية خاصة على فرانس 24 حول إعلان ترامب قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

نشرت في : 08/05/2018

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    مخاوف دولية ساعات قبل إعلان ترامب قراره النهائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني

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