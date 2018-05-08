نشرة خاصة على فرانس24 حول قرار ترامب بشأن النووي الإيراني

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الفرنسيون منقسمون حول حصيلة ماكرون بعد عام من توليه الحكم
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الرئيس الفلسطيني يحث دول أمريكا اللاتينية على عدم نقل سفاراتها إلى القدس
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ليبيا: المشير خليفة حفتر يعلن بدء عملية عسكرية لتحرير درنة من الجهاديين
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إسرائيل تفرج عن الجندي إيلور عزريا المدان بالإجهاز على فلسطيني جريح
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تقدم تحالف حزب الله و تراجع الحريري...ماذا بعد؟
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مونديال 2018: حرمان المنتخب الفرنسي من مدافعه المخضرم كوسييلني
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ما مبررات التدخل الإماراتي في جزيرة سقطرى اليمنية الإستراتيجية؟
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الإيراني أصغر فرهادي يفتتح الدورة وفيلمان عربيان في المسابقة الرسمية
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أرمينيا: البرلمان ينتخب زعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيسا للوزراء
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القدس: نصب لافتات الطريق المؤدية إلى المقر الجديد للسفارة الأمريكية في إسرائيل
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الإعلام الرسمي السوري يعلن تصدي الدفاعات الجوية لصاروخين إسرائيليين
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مهرجان كان 2018: مخبر للسينما ومختبر للتقلبات الاجتماعية
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