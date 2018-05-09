السعودية تهدد بتطوير سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك

هددت السعودية الأربعاء على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، بتطوير سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك.

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية الأربعاء أن السعودية ستسعى لتطوير سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك، وسط تزايد التوتر إثر إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

للمزيد: أهم بنود الاتفاق النووي الإيراني ولماذا يريد ترامب الخروج منه؟

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الرياض "ستقوم بتصنيع قنبلة بنفسها" في حال استغلت طهران انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 لاستئناف برنامج للأسلحة النووية، قال الجبير "إذا حازت إيران على قدرات نووية سنبذل كل ما بوسعنا للقيام بالشيء نفسه".

وطالما أكدت السعودية أنه في حال قامت إيران بتطوير أسلحة ستقوم بالمثل، لكن تصريحات الجبير الجديدة جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي يهدف لمنع طهران من حيازة قنبلة.

وتأتي تصريحات الجبير وسط تزايد التوتر بين المملكة والجمهورية الإسلامية على خلفية دعم إيران للحوثيين في اليمن والذين أطلقوا صواريخ عبد الحدود.

والرياض التي تقود ائتلافا عسكريا يتدخل في اليمن لمحاربة الحوثيين، تتهم إيران بتزويدهم بصواريخ بالستية.

وقال الجبير للشبكة الإخبارية "هذه الصواريخ إيرانية الصنع وتم تسليمها للحوثيين. هذا السلوك غير مقبول. إنه ينتهك قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصواريخ البالستية. ويجب أن يحاسب الإيرانيون على ذلك".

وحذر قائلا "سنجد الطريقة المناسبة والوقت الملائم للرد على ذلك" مضيفا "نسعى بكل ثمن لتجنب عمل عسكري مباشر ضد إيران، لكن سلوك إيران هذا لا يمكن أن يستمر، إنه يرقى إلى إعلان حرب".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/05/2018