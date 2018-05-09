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الشرق الأوسط

ريبورتاج: التشاؤم يخيم على الشارع الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

© أ ف ب/أرشيف | أسعار السلع في إيران قد ترتفع في أول ردة فعل اقتصادية على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران

فيديو علي الباشا

آخر تحديث : 09/05/2018

تتزايد المخاوف في الشارع الإيراني من التبعات الاقتصادية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران والدول الكبرى. وتخيم أجواء من التشاؤم على المواطنين الإيرانيين الذين يخشون من زيادة الضغوط الاقتصادية على حياتهم اليومية وعلى كلفة المعيشة.

نشرت في : 09/05/2018

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