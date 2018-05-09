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الشرق الأوسط

العراق سيغلق حدوده البرية ومجاله الجوي يوم التصويت للانتخابات التشريعية

© أ ف ب | شرطي أمام لافتة انتخابية في بغداد 4 أيار/مايو 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/05/2018

ستغلق العراق منافذها البرية ومجالها الجوي طيلة 24 ساعة بدءا من منتصف ليل الجمعة السبت، في إطار الاستعدادات الأمنية للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 12 أيار/مايو.

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الأربعاء أن الحدود البرية والمجال الجوي للبلاد سيغلقان لـ24 ساعة، بدءا من منتصف ليل الجمعة السبت حتى منتصف ليل السبت الأحد لمناسبة الانتخابات التشريعية.

وتتخذ السلطات العراقية هذه الإجراءات في كل انتخابات لتجنب أي اختراق أو حوادث أمنية.

وسيشارك نحو 24,5 مليون ناخب في 12 أيار/مايو بعملية الاقتراع لاختيار 329 عضوا برلمانيا من بين ما يقارب سبعة آلاف مرشح للانتخابات التشريعية، التي تجري للمرة الأولى بعد دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" من البلاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/05/2018

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