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الشرق الأوسط

فيديو: السلطات العراقية تحشد قواتها الأمنية قبل أيام من الانتخابات التشريعية

© أ ف ب | رجل يمر أمام لافتة انتخابية في بغداد في 8 أيار/مايو للمرشحة حنان نوري الربيعي

فيديو نسيم بن معمر

آخر تحديث : 09/05/2018

تعمل السلطات العراقية على حشد عدد كبير من أفراد القوات الأمنية والوسائل الاستخباراتية لتأمين الانتخابات النيابية المرتقبة في 12 من أيار/ مايو الحالي. وسيكون هذا الاقتراع الأول من نوعه منذ طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من المحافظات العراقية. يأتي ذلك في ظل خشية العراقيين من هجمات انتحارية أو سيارات مفخخة قد تستهدف مراكز الاقتراع.

نشرت في : 09/05/2018

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