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الشرق الأوسط

فيديو: دعوات لمقاطعة الانتخابات التشريعية العراقية مقابل دعوات سياسية للتصويت

© أ ف ب | لافتات انتخابية

فيديو إبراهيم صالح

آخر تحديث : 09/05/2018

تزايدت الدعوات في العراق لمقاطعة الانتخابات التشريعية مع اقتراب موعدها مقابل محاولات من جهات سياسية لحث الناخبين على التصويت بكثافة. وتجرى الانتخابات التشريعية في 12 أيار/مايو الحالي، وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل مخاوف من وقوع هجمات إرهابية.

نشرت في : 09/05/2018

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