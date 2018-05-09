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دونالد ترامب ماهر في "تدمير" الاتفاقات
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جامعة الدول العربية تؤيد مراجعة الاتفاق النووي مع إيران غداة الانسحاب الأمريكي منه
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باريس سان جرمان يفوز بكأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي
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ريبورتاج: التشاؤم يخيم على الشارع الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
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ألمانيا تسلم السلطات التونسية مشتبها به في اعتداء متحف باردو
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فرنسا: فتح تحقيق في وفاة شابة استخف عمال الهاتف لدى فرق الإغاثة بحالتها
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"النهضة" و"نداء تونس" يتنافسان على رئاسة العاصمة قبيل صدور نتائج الانتخابات البلدية
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فيديو: دعوات لمقاطعة الانتخابات التشريعية العراقية مقابل دعوات سياسية للتصويت
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"الجميع يعلم" أن الإيراني فرهادي افتتح مهرجان كان بالإسبانية ومع بينيلوبي كروز!
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ترامب يعلن الإفراج عن ثلاثة أمريكيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية
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باراغواي تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس
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العراق سيغلق حدوده البرية ومجاله الجوي يوم التصويت للانتخابات التشريعية
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