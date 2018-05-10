الضربات الإسرائيلية في سوريا: البحرين تؤيد وموسكو تدعو للحوار

أثار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل الخميس ردود فعل دولية ومخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة وتشهد الجبهة السورية توترا شديدا بين إيران وحزب الله من جهة وإسرائيل من جهة ثانية. ويذكر أنه ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله في سوريا.

من بين ردود الفعل العربية بشأن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، أعربت المنامة الخميس عن تأييدها للضربات الإسرائيلية في سوريا، واعتبرت أنه "يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر" في إشارة إلى إيران.

وبدأ التصعيد الأخير قبل منتصف ليلة الأربعاء الخميس في جنوب سوريا، مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن تصديه لصواريخ قال إنها إيرانية استهدفت الجزء المحتل من هضبة الجولان، ثم إعلان دمشق أيضا عن تصديها لصواريخ إسرائيلية استهدفت مناطق عدة من سوريا.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في حسابه على تويتر "طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر".

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ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله اللبناني في سوريا.

وموقف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المؤيد علنا لضربات إسرائيلية ضد أهداف في دولة عربية، نادر بالنسبة إلى وزير خارجية عربي.

ومملكة البحرين حليفة للمملكة السعودية في الخليج. وتتهم الدولتان إيران بالتدخل في شؤون الدول العربية في المنطقة، وتعتبر أنها "أكبر مصدر للإرهاب" في العالم.

من جانبها نددت الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ إيرانية على مواقع إسرائيلية انطلاقا من سوريا وأكدت دعمها "حق إسرائيل في التحرك للدفاع عن نفسها".

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وقال البيت الأبيض في بيان إن "الولايات المتحدة تدين الهجمات الاستفزازية بالصواريخ التي قام بها النظام الإيراني من سوريا ضد رعايا إسرائيليين، وندعم بقوة حق إسرائيل في التحرك للدفاع عن نفسها".

بريطانيا تحذر

من جانبها حذرت بريطانيا من أي "تصعيد إضافي" بعد القصف الإيراني على مواقع إسرائيلية ورد إسرائيل على قواعد قالت إنها إيرانية في سوريا مؤكدة أنها "تدعم بقوة حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها.

وقال وزير الخارجية بوريس جونسون في بيان "من المهم تجنب أي تصعيد إضافي لن يكون في صالح أحد". وتابع أن "المملكة المتحدة تدين بشدة الهجمات الإيرانية ضد القوات الإسرائيلية، نحن ندعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ودعا جونسون روسيا إلى "استخدام نفوذها" لدى المقاتلين في سوريا من حيث تم إطلاق الصواريخ الإيرانية، لوقف هذه الأنشطة التي "تزعزع الاستقرار" و"العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية".

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "تجنب التصعيد"

من جهته دعا الاتحاد الأوروبي الخميس الجهات المعنية إلى "التحلي بضبط النفس" و"تجنب أي تصعيد"، وفقا لبيان لدائرة الشؤون الخارجية.

وتضمن البيان أن "التقارير حول الهجمات الإيرانية على مواقع الجيش الإسرائيلي انطلاقا من سوريا والتي ردت عليها إسرائيل بشن ضربات ضد أهداف إيرانية في سوريا، تشكل مصدر قلق شديد".

موسكو تدعو إيران وإسرائيل إلى "الحوار"

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس إيران وإسرائيل الى "الحوار" بعد الضربات الإسرائيلية ضد منشآت إيرانية في سوريا والتي أثارت مخاوف من تصعيد عسكري في المنطقة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي إن اللجوء إلى القوة "اتجاه مثير للقلق، ننطلق من مبدأ أن كل المسائل يجب أن تحل عبر الحوار".

وأضاف أن موسكو حذرت، حتى خلال اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء، "من أي عمل يمكن أن يكون استفزازيا".

وقبل ساعات دعا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إيران وإسرائيل إلى "ضبط النفس".

نفذت الغارات بعد ساعات من زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو إلى موسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/05/2018