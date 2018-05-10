الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

العقوبات الأمريكية.. سلاح يضرب إيران و يهدد الأوربيين..

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل بدأت الحرب الإيرانية الإسرائيلية في سوريا؟

للمزيد

حدث اليوم

جربة-تونس : جزيرة تطرق أبواب اليونسكو

للمزيد

وقفة مع الحدث

النووي الإيراني: هل بإمكان أوروبا الالتفاف على العقوبات الأمريكية؟

للمزيد

ثقافة

فيلم المخرج كريستوف هنوري يدشن المشاركة الفرنسية في المنافسة على السعفة الذهبية

للمزيد

وقفة مع الحدث

سوريا-إيران-إسرائيل: لماذا الجولان؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل يدفع القرار الأمريكي لمواجهة بين إسرائيل وإيران؟

للمزيد

ثقافة

فعاليات مهرجان كان مع مشروع "المصنع التونسي"

للمزيد

النقاش

الاتفاق النووي الإيراني: ماذا بعد إعلان ترامب الانسحاب؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

فيديو- العراق: الانقسامات تخيم على الائتلاف الوطني الشيعي في الانتخابات التشريعية

© فرانس 24

فيديو عمار الحميداوي

آخر تحديث : 10/05/2018

انقسامات وتصدعات تخيم على الائتلاف الوطني الشيعي في الانتخابات التشريعية العراقية، من أبرز هذه الانقسامات هي تحالف التيار الصدري مع الحزب الشيوعي وبعض الحركات التقدمية الأخرى، في وقت تدخل أحزاب سياسية شيعية جديدة على الخط وتحاول خطف أصوات ناخبي الأحزاب الشيعية الكبيرة.

نشرت في : 10/05/2018

  • العراق

    العراق سيغلق حدوده البرية ومجاله الجوي يوم التصويت للانتخابات التشريعية

    للمزيد

  • العراق

    فيديو: السلطات العراقية تحشد قواتها الأمنية قبل أيام من الانتخابات التشريعية

    للمزيد

  • العراق

    العراق: هل تحول الخلافات بين الكتل الشيعية دون فوز حيدر العبادي بولاية ثانية؟

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي