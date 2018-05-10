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الشرق الأوسط

فيديو: اللاجئون العراقيون في تركيا يصوتون للانتخابات التشريعية

© فرانس 24

فيديو حسين أسد

آخر تحديث : 10/05/2018

صوت اللاجئون العراقيون في تركيا الخميس في الانتخابات التشريعية التي تجريها بلادهم لأول مرة منذ إعلان هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. وفتحت تركيا 15 مكتبا انتخابيا لاستقبال الناخبين الذين يقدر عددهم بأكثر من مئة وأربعين ألف ناخب معظمهم لاجئون.

نشرت في : 10/05/2018

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