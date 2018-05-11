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الشرق الأوسط

العلاقات الإسرائيلية الإيرانية منذ 1948 حتى اليوم

© أ ف ب | رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (يمين)، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني (يسار)

فيديو دانة منصور

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/05/2018

يخفي الخطاب العدائي المتبادل بين إيران وإسرائيل تاريخا من الخلافات والمصالح، حيث كانت إيران من أوائل الدول التي اعترفت بدولة إسرائيل بعد تأسيسها عام 1948. كما وتقاطعت المصالح الاستراتيجية بين البلدين خلال الحرب الإيرانية العراقية قبل أن تتدهور بشكل كبير خاصة خلال حكم الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد.

نشرت في : 11/05/2018

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