إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم التجاري الحدودي مع قطاع غزة المحاصر

أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة ابتداء من الأحد و"حتى إشعار آخر" نتيجة تعرضه لأضرار كبيرة، وذلك مع اقتراب موعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وذكرى النكبة. ويستخدم المعبر الوحيد المفتوح لنقل البضائع من وإلى القطاع المحاصر. من جهتها، أعلنت مصر فتح معبر رفح استثنائيا لمدة أربعة أيام.

أعلنت إسرائيل السبت إغلاق معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد المفتوح لمرور البضائع إلى قطاع غزة ابتداء من الأحد حتى إشعار آخر، نتيجة تعرضه لأضرار كبيرة خلال تظاهرات الفلسطينيين الجمعة.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن إقفال المعبر تقرر نتيجة "الأضرار والحرائق التي تسبب بها على هذا المعبر عشرات المشاغبين بإشراف حركة حماس".

وأضاف أن "نقطة العبور ستبقى مقفلة حتى إصلاح الأضرار" التي وقعت، موضحا أن الأضرار التي طاولت المعبر تجعله غير قابل للاستخدام لإدخال المواد الغذائية إلى القطاع.

ويثير هذا الإغلاق المخاوف من تفاقم الوضع في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا خانقا منذ أكثر من عشر سنوات، وبات أكثر من ثلثي سكانه يعتمدون على الإعانات الدولية.

من جهة أخرى، فتحت السلطات المصرية السبت معبرها مع قطاع غزة لأربعة أيام، ليكون بذلك المعبر الوحيد المفتوح. إلا أن هذا المعبر يبقى مغلقا في أغلب الأحيان.

ويتجمع فلسطينيون من قطاع غزة منذ يوم الأرض في 30 آذار/مارس بالآلاف قرب الحدود مع إسرائيل خصوصا يوم الجمعة، للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم التي طردوا منها أو غادروها عند قيام دولة إسرائيل في 1948.

وقتل 53 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية حتى الآن من المشاركين في هذه الاحتجاجات.

وتزداد تظاهرات الفلسطينيين في قطاع غزة حدة، مع اقتراب موعد نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس الاثنين، وذكرى النكبة الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/05/2018