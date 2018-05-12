المرصد السوري: 11 إيرانيا قضوا في الضربات التي نفذتها إسرائيل في سوريا الخميس

صرح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن الضربات الإسرائيلية على سوريا التي وقعت فجر الخميس واستهدفت مواقع إيرانية، أسفرت عن مقتل 11 إيرانيا مما يرفع حصيلة القتلى إلى 27 على الأقل.

ارتقعت حصيلة القتلى إثر الغارات الإسرائيلية على سوريا التي وقعت فجر الخميس الماضي إلى 27 قتيلا على الأقل، وفق تصريحات جديدة من المرصد السوري لحقوق الإنسان وردت السبت، وأشارت إلى مقتل 11 إيرانيا.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن "ارتفاع الخسائر البشرية (...) إلى 27 على الأقل هم 6 من قوات النظام بينهم 3 ضباط، و11 من العناصر الإيرانيين، و10 آخرون القسم الأكبر منهم من جنسيات غير سورية". وعزا عبد الرحمن ارتفاع الحصيلة إلى وفاة أحد الجرحى وبعد التأكد من مقتل عناصر مفقودين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان: 11 إيرانيا قضوا في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

وكانت إسرائيل قد أطلقت في تصعيد مفاجئ فجر الخميس عشرات الصواريخ ونفذت غارات جوية ضد عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا وصرحت بعدها أن الضربات استهدفت "كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا". مؤكدة أن العملية رد على إطلاق صواريخ "إيرانية" من سوريا على مواقع في هضبة الجولان التي تحتلها.

وتؤكد إسرائيل التي لا تزال في حالة حرب مع سوريا أنها لن تسمح بترسيخ إيران وجودها العسكري في جوارها، علما بأن إيران تدعم النظام السوري في حربه ضد الفصائل المعارضة والإسلامية والجهادية.

وشنت إسرائيل خلال الأشهر الماضية غارات عدة على قواعد سورية ولفصائل تقاتل الى جانب القوات السورية ولا سيما حزب الله اللبناني، عدو إسرائيل، وضد مواقع إيرانية.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 12/05/2018