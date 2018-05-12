الانتخابات التشريعية في العراق: إغلاق مراكز الاقتراع في جميع المحافظات

أغلقت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها دون وقوع أي حادث يذكر في الانتخابات التشريعية، التي جرت للمرة الأولى في البلاد منذ دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل ستة أشهر. وأشارت أرقام غير رسمية إلى نسب مشاركة ضعيفة.

أغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية أبوابها عند الساعة 18,00 (15,00 ت.غ) كما هو متوقع، دون وقوع أي حادث يذكر، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.

وبعد يوم اقتراع طويل في البلد الذي أعلن قبل أقل من ستة أشهر دحر تنظيم "الدولة الإسلامية"، يبدو أن نسبة المشاركة لم تكن مرتفعة كما كانت تأمل السلطات عند إقفال الصناديق في بغداد وباقي المحافظات.

ولم تسجل هذه الانتخابات أي حادثة تذكر رغم أن تنظيم "الدولة الإسلامية" هدد مؤخرا باستهداف الناخبين ومراكز التصويت.

وأشارت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية إلى أن نسبة التصويت في إقليم كردستان العراق بشمال البلاد، راوحت بين 40 و80 في المئة، إذ سعى الأكراد إلى التعبئة للحفاظ ما أمكن على مقاعد نوابهم في البرلمان المركزي في بغداد.

وفي الموصل أيضا، توافد الناخبون بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

نسب مشاركة متدنية

من جهة أخرى، أظهرت أرقام غير رسمية نسب مشاركة متدنية في محافظات أخرى من البلاد، خصوصا في البصرة الجنوبية، مع 19 في المئة في فترة ما بعد الظهر.

وفي بغداد، فإن مكاتب الاقتراع التي كانت مفتوحة أمام الصحافيين، لم تشهد إقبالا واسعا، بحيث لم يتكرر المشهد التي كانت عليه الانتخابات السابقة.

وفيما يتعلق بالحوادث الأمنية، قتل في محافظة ديالى "شرطي وأصيب خمسة آخرون بجروح، أحدهم إصابته بالغة، جراء سقوط ثماني قذائف هاون وصاروخين من طراز كاتيوشا قرب مركز انتخابي في بلدة أبو صيدا" الواقعة شمال شرق مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، بحسب ما أفاد قائد عمليات محافظة ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي.

وفي محافظة كركوك، قالت مصادر أمنية عراقية إن ثلاثة رجال قتلوا عندما انفجرت قنبلة زرعت في سيارتهم في منطقة سنية جنوبي مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وأوضحت المصادر أن الهجوم له صلة بالانتخابات العراقية وأن اثنين من القتلى من الناخبين والثالث مراقب في مركز اقتراع قرب بلدة الخان.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 12/05/2018