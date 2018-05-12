السلطات العراقية تعاود فتح الأجواء والمطارات أمام حركة الطيران

فتحت السلطات العراقية السبت مجالها الجوي ومطاراتها بعد إغلاقها الليلة الماضية في إطار إجراءات أمنية استعدادا للتصويت في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد.

أعلن التلفزيون العراقي السبت أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه "بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام حركة الطيران".



وكان قرار إغلاق المجال الجوي سرى اعتبارا من منتصف الليلة الماضية كإجراء أمني قبل الانتخابات البرلمانية التي بدأت صباح السبت. وبحلول ظهر اليوم لم تقع أي حوادث كبيرة في الانتخابات.

ويشارك الخميس نحو 24,5 مليون ناخب في 12 أيار/مايو بعملية الاقتراع لاختيار 329 عضوا برلمانيا من بين ما يقارب سبعة آلاف مرشح للانتخابات التشريعية، التي تجري للمرة الأولى بعد دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" من البلاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.



وهدد تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي سيطر على ثلث أنحاء العراق عام 2014، بشن هجمات قبل الانتخابات التي تعد الأولى في العراق منذ هزيمة التنظيم المتشدد.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 12/05/2018