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الشرق الأوسط

نشرة خاصة.. أبرز رهانات الانتخابات التشريعية في العراق

© فرانس24 | موفد فرانس24 الخاص إلى العراق عمار الحميدواي

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نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/05/2018

خصصت فرانس24 نشرة خاصة حول الانتخابات التشريعية في العراق، التي جرت السبت دون وقوع أي حادث يذكر. وشارك في النشرة محرر الشؤون الدولية في القناة خالد الغرابلي وموفدنا إلى العراق عمار الحميداوي، إضافة إلى مسؤولين ومحللين عراقيين من بغداد.

نشرت في : 12/05/2018

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