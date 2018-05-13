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الشرق الأوسط

استعدادات فلسطينية لإحياء الذكرى السبعين للنكبة

© فرانس 24

فيديو عبد الله ملكاوي

آخر تحديث : 13/05/2018

بالتزامن مع مسيرة "العودة الكبرى" وإحياء الفلسطينيين الذكرى السبعين للنكبة ينهمك الفلسطينيون بالتحضيرات وتجهيز طائرات ورقية حارقة وتعزيز المساعدات الطبية خوفا من وقوع إصابات. وعلى الجانب الآخر، يعزز الجنود الإسرائيليون استعداداتهم لهذه المسيرات تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

نشرت في : 13/05/2018

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