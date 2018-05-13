استعدادات فلسطينية لإحياء الذكرى السبعين للنكبة

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نشرة خاصة.. أبرز رهانات الانتخابات التشريعية في العراق
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إسرائيل تفوز بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية للعام 2018
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العراق: الانتخابات التشريعية تسجل أدنى نسبة مشاركة منذ 2003
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ريبورتاج: 70 عاما على ذكرى "النكبة".. الفلسطينيون متشبثون بحق العودة
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ما هي الاعتداءات والهجمات التي وقعت في فرنسا منذ العام 2015؟
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إندونيسيا: عائلة انتحارية من ستة أفراد تستهدف كنائس في سلسلة اعتداءات
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منفذ عملية الطعن وسط باريس فرنسي مولود في الشيشان
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أفغانستان: قتلى وجرحى في هجوم لتنظيم "الدولة الإسلامية" على مبنى حكومي
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إسرائيل تقر مشروع تلفريك مثير للجدل يربط القدس الغربية بحائط المبكى
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فرنسا: ما الذي نعرفه عن عملية الطعن وسط باريس؟
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اليمن: وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى الإستراتيجية
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يوفنتوس يفوز ببطولة الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي
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