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الشرق الأوسط

اليمن: وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى الإستراتيجية

© أ ف ب/أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/05/2018

أعلنت قوات التحالف العسكري وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى اليمنية لمساندة القوات الحكومية المعترف بها دوليا. وتشهد الجزيرة الإستراتيجية توترا منذ قيام الإمارات بنشر قوات في سقطرى قبل نحو أسبوع.

وصلت قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى اليمنية وفقا لما أعلن التحالف العسكري في اليمن، بهدف دعم القوات الحكومية في ظل توتر بين الحكومة والإمارات بعد نشر الأخيرة قوات لها في الجزيرة التي بقيت بمنأى عن النزاع.

وقال التحالف بحسب ما نقلت عنه قناة الإخبارية الحكومية "وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى اليمنية"، مضيفا أن وجود هذه القوات هو "لغرض التدريب والمساندة للقوات اليمنية".

كما ذكر التحالف الذي تقوده المملكة أن الوصول إلى الجزيرة جاء بتنسيق مع الحكومة اليمنية.

وتشهد الجزيرة توترا منذ قيام الإمارات بنشر قوات في سقطرى قبل نحو أسبوع.

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي يمني إن دولة الإمارات نشرت قوات في سقطرى بدون إبلاغ حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تسيطر على الجزيرة.

وأثار ذلك غضبا بين السكان الذين نفوا وجود الحوثيين على الجزيرة لتبرير نشر تلك القوات، بحسب المصدر.

ودولة الإمارات شريك أساسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي ينفذ منذ 2015 ضربات في اليمن ضد الحوثيين ودعما لحكومة الرئيس هادي.

وبقيت سقطرى بمنأى عن أعمال العنف التي تجتاح اليمن. وتقع الجزيرة عند مخرج ممر مزدحم للنقل البحري يربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي.

وتحظى الجزيرة بأهمية عالمية لتنوعها البيئي ويشار إليها أحيانا بجزيرة "غالاباغوس المحيط الهندي". وتقع على بعد حوالى 350 كلم قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

وكان محللون قد قالوا إنه رغم كون دولة الإمارات شريكا أساسيا في التحالف بقيادة السعودية الذي يحارب الحوثيين، إلا أنها نأت بنفسها مؤخرا عن هادي.

وتعاونت دولة الإمارات بشكل وثيق مع الجيش اليمني وقامت بتدريب جنود لكنها أيضا تدعم الانفصاليين الذي يسيطرون على الجنوب منذ كانون الثاني/يناير.

ومنذ التدخل السعودي على رأس التحالف العسكري في 2015، قُتل زهاء 10 آلاف يمني وأصيب 53 ألفا بجروح، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/05/2018

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