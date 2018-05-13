ريبورتاج: 70 عاما على ذكرى النكبة.. الفلسطينيون متشبثون بحق العودة

تصادف الخامس عشر من الشهر الجاري ذكرى نكبة فلسطين، ذكرى تعيشها الأجيال الواحد تلو الآخر فيتقلص الأمل في العودة لدى البعض، موفدو فرانس24 عبد الله ملكاوي وكريم يحياوي وكريس موور زاروا مخيم الشاطئ للاجئين في غزة وأعدوا التقرير التالي.

عدة أجيال تعاقبت على مخيم الشاطئ في غزة. محمد جبريل أحد الذين هجروا عام ثمانية وأربعين، عام النكبة. ولا يزال يتذكر آلام النزوح حين كان صبيا.

سبعون عاما مرت على النكبة، ولد خلالها محمد الابن ولم يبرح المكان. اليوم يعيش ظروفا صعبة كحال باقي أهل غزة في القطاع.

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تمر ذكرى النكبة على محمد قاسية ككل أبناء اللاجئين الفلسطينين ويزيد من قسوتها الأوضاع الاقتصادية السيئة في غزة، التي ترتبت عنها حالة الركود الناتجة عن انقطاع الرواتب وتخفيضها من قبل حكومتي غزة ورام الله. أما نسبة البطالة فأكثر من 40 بالمئة بحسب الاحصاءات الرسمية.

ظروف صعبة دون أدنى شك لكن أحلام العودة إلى فلسطين تبقى الهاجس الأول لدى محمد.

نعود أو لا نعود سؤال يظل حاضرا عاما بعد عام في أذهان كل الأجيال الفلسطينية.

ريبورتاج: عبد الله ملكاوي وكريم يحياوي وكريس مور

نشرت في : 13/05/2018