ما هي الاعتداءات والهجمات التي وقعت في فرنسا منذ العام 2015؟

تجد العاصمة الفرنسية نفسها فريسة لهجمات المتطرفين منذ العام 2015، سلسلة من الهجمات والاعتداءات المختلفة شهدتها باريس، آخرها ليلة أمس السبت، حين قتل رجل أحد المارة مستخدما سكينا وأصاب أربعة آخرين قبل أن يقتله رجال الشرطة الفرنسيين، وسط المدينة.

تعرضت الأراضي الفرنسية لعدد من الهجمات والاعتداءات التي نُسبت لمتطرفين، جاء آخرها أمس السبت، إذ قتل رجل أحد المارة بالسكين وجرح أربعة آخرين قبل أن يُقتل برصاص الشرطة الفرنسية في وسط العاصمة باريس. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الحادث، ثم تعرفت الشرطة صباح الأحد على هوية منفذ الاعتداء الذي قيل إنه صاح "الله أكبر" قبيل الإقدام على عملية الطعن، وذكرت أنه من مواليد الشيشان للعام 1997.

اعتداءات العام 2018

في الثالث والعشرين من آذار/مارس، قام رضوان لقديم وهو فرنسي من أصل مغربي، ويبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما بسرقة سيارة في كركاسون، ثم قتل أحد ركابها وأصاب السائق بجروح خطيرة. ولم يكتف لقديم بذلك بل أطلق النار بعدها على أربعة شرطيين أمام ثكنتهم فأصاب واحدا منهم بجروح. ثم قام باقتحام سوبرماركت في مدينة تريب وهو يهتف "الله أكبر" ويقول إنه أحد جنود تنظيم "الدولة الإسلامية" ثم قتل أحد زبائن المحل. بعد ساعات تطوع ضابط فرنسي يدعى أرنو بيلترام أن يأخذ مكان أحد الرهائن الذين احتجزهم منفذ الهجوم في المتجر، وما إن دخل إلى السوبرماركت حتى لقى حتفه في الحال على أيدي رضوان. لينتهي الهجوم بقتل قوات الأمن الفرنسي لرضوان. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الحادث.

اعتداء مارسيليا للعام 2017

في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قام التونسي أحمد حنشي بقتل شابتين على رصيف محطة سان شارل في مرسيليا وهو يهتف "الله اكبر" قبل أن يُقتل صاحب التسعة وعشرين عاما بأيدي شرطة المحطة. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم في وقت لاحق من العام نفسه.

وفي العشرين من نيسان/أبريل، قُتل الشرطي كزافييه جوجليه في باريس بالرصاص وأصيب اثنان آخران في جادة الشانزليزيه بيد كريم شرفي الذي قتل فيما بعد بأيدي قوات الأمن. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم.

هجمات العام 2016

في السادس والعشرين من تموز/يوليو، قام كل من عبد المالك بوتيجان وعادل كرميش بذبح كاهن في كنيسته في بلدة سانت إتيان دو روفريه في غرب فرنسا. وقُتلا بعد إطلاق النار عليهما من قبل قوات الأمن. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجوم.

وفي الرابع عشرمن تموز/يوليو: صدم محمد لحويج بوهلال وهو فرنسي تونسي عمره 31 عاما، بشاحنة حشدا في مدينة نيس على البحر المتوسط بعد قليل من إطلاق الألعاب النارية احتفالا باليوم الوطني، فقتل 86 شخصا وأصاب أكثر من 400 آخرين. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الاعتداء.

وفي الثالث عشر من حزيران/يونيو 2016 ، أقدم العروسي عبالة الذي بايع تنظيم "الدولة الإسلامية"، على قتل مساعد قائد شرطة منطقة إيفلين، جان باتيست سالفين (42 عاما)، بالسكين مع صديقته جيسيكا شنايدر (36 عاما) التي تعمل موظفة إدارية في قسم شرطة، داخل منزلهما في مانيافيل غرب باريس، قبل أن تُرديه وحدة من النخبة في الشرطة.

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هجمات العام 2015 هي الأسوأ في تاريخ فرنسا

في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، شهدت فرنسا أسوأ اعتداء في تاريخها عندما هاجم متطرفون العديد من المواقع وقتلوا 130 شخصا وأصابوا 350 آخرين. ومن بين المواقع المستهدفة قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، وحانات ومطاعم وستاد دو فرانس شمال العاصمة. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجمات.

في السادس والعشرين من حزيران/يونيو 2015، ياسين صالحي يقتل رئيسه في العمل إيرفيه كورنارا ويقطع رأسه قرب ليون. ثم يحاول تفجير مصنع في سان كوانتان-فالافييه، وسط شرق فرنسا، من خلال توجيه شاحنته للاصطدام بقوارير غاز، قبل أن يتم اعتقاله.

في التاسع عشر من نيسان/أبريل 2015 ، اتهام الطالب الجزائري في المعلوماتية سيد أحمد غلام بعد اعتقاله في باريس بالإعداد لتنفيذ اعتداء على كنيسة في فيلجويف في الضواحي الجنوبية لباريس. وعثر معه على أسلحة حربية، وتبين أنه كان معروفا من أجهزة الاستخبارات كإسلامي متطرف، كما اعترف بأنه كان يخطط لاعتداءات أخرى.

من السابع وحتى التاسع من كانون الثاني/يناير 2015، الأخوان شريف وسعيد كواشي يقتلان في 7 كانون الثاني/يناير 12 شخصا في هجوم مسلح على مقر مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة. بين الضحايا مدير الأسبوعية وعدد من كبار رساميها وشرطيان.

بعد يومين من المجزرة، لقي الأخوان كواشي مصرعهما بنيران الشرطة أثناء محاولتها اعتقالهما في ضاحية العاصمة.

في الثامن من كانون الثاني/يناير: أحمدي كوليبالي يقتل شرطية ويصيب موظفا بلديا بجروح في مونروج جنوب باريس. في اليوم التالي، يحتجز رهائن داخل متجر يهودي في باريس ويقتل أربعة منهم قبل أن تقتله الشرطة.

وفي حين كان الأخوان كواشي قد أعلنا مبايعتهما تنظيم القاعدة، فقد أعلن كوليبالي مبايعته لتنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 13/05/2018