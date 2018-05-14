الرئيس الفلسطيني يدين "المجازر" في غزة ويصف السفارة الأمريكية "بالبؤرة الاستيطانية في القدس"

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين "المجازر" في قطاع غزة، بعد مقتل 52 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات دامية قرب السياج الأمني على حدود قطاع غزة، تزامنت مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية المحتلة. واعتبر عباس أن الولايات المتحدة قد تخلت عن دورها كوسيط في الشرق الأوسط.

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين في اجتماع للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله أن الولايات المتحدة الأمريكية "لم تعد وسيطا" في الشرق الأوسط بعد تنفيذ وعد الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأدان عباس "المجازر" في قطاع غزة، بعد مقتل 52 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات دامية قرب السياج الأمني، تزامنت مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وفجاءت في إطار مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" التي بدأت في 30 مارس/آذار.

كلمة الرئيس الفلسطيني عباس عن نقل السفارة الأمريكية للقدس 1

وأعلن عباس في بدء الاجتماع أن السفارة الأمريكية الجديدة عبارة عن "بؤرة استيطانية أمريكية في القدس الشرقية". وتابع "إذا كان ولا بد، فنحن لن نقبل إلا بوساطة دولية تأتي من خلال مؤتمر دولي بعدد من دول العالم وليس بدولة واحدة على الإطلاق".

وأكد عباس أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي اقتراح أمريكي "لن نقبل منهم ولن نسمع منهم حتى لو جاؤوا بأحسن من هذا. وحدهم لن نسمع منهم أي صفقة أو حديث سياسي على الإطلاق. هذه سياستنا ونحن متمسكون بهذه السياسة".

كلمة الرئيس الفلسطيني عباس عن نقل السفارة الأمريكية للقدس 2

ودعا عباس إلى تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على القتلى، بالإضافة إلى إضراب الثلاثاء لمرور 70 عاما على النكبة. وتم تهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني من أراضيهم فيما صار يعرف لاحقا باسم "النكبة".

ودشنت الولايات المتحدة رسميا سفارتها في مدينة القدس الاثنين في خطوة مثيرة للجدل في حفل تضمن كلمة مصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/05/2018