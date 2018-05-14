دولة الكويت تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع في غزة

أعلنت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة الاثنين أنها دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي صباح الثلاثاء حول الوضع في الشرق الأوسط بعد مقتل عشرات الفلسطينيين بأيدي جنود إسرائيليين على الحدود مع قطاع غزة المحاصر. وكان منصور العتيبي سفير الكويت لدى الأمم المتحدة قد قال في وقت سابق "ندين ما حدث. سيكون هناك رد فعل من قبلنا".

دعت البعثة الدبلوماسية الكويتية لدى الأمم المتحدة الاثنين إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي صباح غد الثلاثاء لمناقشة الوضع المتفجر في الشرق الأوسط بعد سقوط عشرات الفلسطينيين قتلى برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة المحاصر ضمن "مسيرة العودة الكبرى".

وأدانت الكويت، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، على لسان سفيرها منصور العتيبي قتل الفلسطينيين في قطاع غزة وقال العتيبي: "ندين ما حدث. سيكون هناك رد فعل من قبلنا".

من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه ينتظر من مجلس الأمن "أن يتحمل مسؤولياته لوقف هذه المجزرة والتنديد بها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأوضح منصور أن نظيره في مقر الأمم المتحدة في جنيف يسعى إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان لبدء تحقيق مستقل حول ما حصل الاثنين في غزة.

ودشنت الولايات المتحدة رسميا سفارتها في مدينة القدس الاثنين في خطوة مثيرة للجدل في حفل تضمن كلمة مصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما قتل 52 فلسطينيا على الأقل في مواجهات عنيفة اندلعت على الحدود عند قطاع غزة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/05/2018