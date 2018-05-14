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إسرائيل تقر مشروع تلفريك مثير للجدل يربط القدس الغربية بحائط المبكى
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فرنسا: ما الذي نعرفه عن عملية الطعن وسط باريس؟
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اليمن: وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى الإستراتيجية
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يوفنتوس يفوز ببطولة الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي
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سيكون قرار ترامب بنقل السفارة أكثر توازنا لو أعلن فتح سفارة أمريكية في دولة فلسطين المستقبلية
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مهرجان كان : السينما تنتصر للـ"ممنوعين" بناهي و سيريبرينيكوف
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واشنطن تدشن سفارتها في القدس تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل
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تفجير انتحاري في مقر شرطة ثاني أكبر مدن إندونيسيا بعد يوم من استهداف كنائس
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إيفانكا ترامب على رأس الوفد الأمريكي المشارك في تدشين سفارة الولايات المتحدة بالقدس
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العراق: مقتدى الصدر يتقدم نتائج الانتخابات البرلمانية بعد فرز نصف الأصوات
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برلين تحتج على رفض منح صحافي ألماني تأشيرة دخول إلى روسيا لتغطية المونديال
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ما أهمية مدينة القدس التي جعلتها مسرحا لأطول النزاعات في العالم؟
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