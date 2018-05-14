إسرائيل تقر مشروع تلفريك مثير للجدل يربط القدس الغربية بحائط المبكى للمزيد

فرنسا: ما الذي نعرفه عن عملية الطعن وسط باريس؟ للمزيد

اليمن: وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى الإستراتيجية للمزيد

يوفنتوس يفوز ببطولة الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي للمزيد

سيكون قرار ترامب بنقل السفارة أكثر توازنا لو أعلن فتح سفارة أمريكية في دولة فلسطين المستقبلية للمزيد

مهرجان كان : السينما تنتصر للـ"ممنوعين" بناهي و سيريبرينيكوف للمزيد

واشنطن تدشن سفارتها في القدس تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل للمزيد

تفجير انتحاري في مقر شرطة ثاني أكبر مدن إندونيسيا بعد يوم من استهداف كنائس للمزيد

إيفانكا ترامب على رأس الوفد الأمريكي المشارك في تدشين سفارة الولايات المتحدة بالقدس للمزيد

العراق: مقتدى الصدر يتقدم نتائج الانتخابات البرلمانية بعد فرز نصف الأصوات للمزيد

برلين تحتج على رفض منح صحافي ألماني تأشيرة دخول إلى روسيا لتغطية المونديال للمزيد