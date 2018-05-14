مباشر: تغطية خاصة لنقل السفارة الأمريكية للقدس والمواجهات في غزة
آخر تحديث : 14/05/2018
تصاعدت حدة المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود قطاع غزة في فعالية "مسيرة العودة الكبرى" وسقط عشرات الفلسطينيين بين قتيل وجريح برصاص قوات الجيش الإسرائيلي واتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب "مذبحة رهيبة". وتأتي تلك المواجهات ساعات قبل تدشين السفارة الأمريكية الجديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة. تابعوا بث فرانس24 المباشر من الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية عبر مراسليها وموفديها الخاصين.
نشرت في : 14/05/2018