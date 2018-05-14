سقوط قتلى في مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حدود غزة

شهدت الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قبل ساعات من تدشين مقر السفارة الأمريكية في القدس مواجهات بين الجنود الإسرائيليين وفلسطيينين أسفرت عن سقوط عشرة قتلى على الأقل بحسب مصادر طبية. وكان الآلاف من الفلسطينيين تجمعوا قرب مناطق على طول الحدود بين غزة وإسرائيل، وألقوا الحجارة على الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بإطلاق النار.

قتل عشرة فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي الاثنين خلال المواجهات على الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة والتي تأتي قبل ساعات من تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

واندلعت مواجهات صباح الاثنين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح بحسب ما أوردت مصادر طبية فلسطينية.

وكانت مواجهات اندلعت صباح الاثنين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ما أدى إلى إصابة 12 فلسطينيا بجروح بحسب ما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك قبيل ساعات على تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس.

وقال مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية إن الآلاف الفلسطينيين تجمعوا في مناطق مختلفة على طول الحدود، وحاول عدد منهم الاقتراب من السياج الأمني وقاموا بإلقاء الحجارة باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق النار.

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ويتوقع الجيش الإسرائيلي مشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وأيضا في الضفة الغربية المحتلة في فترة بعد الظهر، احتجاجا على تدشين السفارة.

ووزع الجيش الإسرائيلي مناشير على قطاع غزة من الطائرات تحذر المتظاهرين بأنهم يعرضون أنفسهم للخطر، مؤكدا أنه لن يسمح بمهاجمة السياج الأمني أو الجنود أو المدنيين الإسرائيليين.

وتشهد غزة منذ 30 آذار/مارس مسيرات العودة التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين الذين يتجمعون على الحدود والتي شهدت مقتل 54 فلسطينيا بأيدي الجيش الإسرائيلي.

وتتهم إسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع، باستخدام هذه المسيرات ذريعة للتسبب بأعمال عنف. كما يقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يستخدم الرصاص الحي إلا كحل اخير.

وتهدف "مسيرة العودة" أيضا إلى التنديد بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 14/05/2018