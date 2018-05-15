70 عاما على النكبة... الفلسطينيون يحتفظون بمفاتيح البيوت كرمز لحق العودة

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برلين تحتج على رفض منح صحافي ألماني تأشيرة دخول إلى روسيا لتغطية المونديال
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الكاميروني كارك توكو إيكومبي يفوز بجائزة مارك فيفيان فوي لأفضل لاعب أفريقي بالدوري الفرنسي
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باريس سان جرمان يعين الألماني توماس توخل مديرا فنيا جديدا للفريق
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مزايا إضافية على محرك البحث غوغل وتطبيق جديد بمناسبة شهر رمضان
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تدشين السفارة الأمريكية في القدس المحتلة والفلسطينيون في غزة يتوعدون "بإحراقها"
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سبايك لي يعود لمهرجان كان بفيلم "أسود كو كلوكس كلان"
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الرئيس الفلسطيني يدين "المجازر" في غزة ويصف السفارة الأمريكية "بالبؤرة الاستيطانية في القدس"
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تنظيم "الدولة الإسلامية" على جبهة مهرجان كان!
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صور الأقمار الاصطناعية تؤكد التزام كوريا الشمالية بتفكيك موقع تجاربها النووية
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إدانة وقلق دوليين إثر مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي
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فلسطين.. الدولة الموعودة
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الفلسطينيون متمسكون بالتظاهر في ذكرى النكبة بعد يوم دام قتل فيه نحو 60 شخصا
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