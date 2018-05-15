70 عاما على النكبة... الفلسطينيون يحتفظون بمفاتيح البيوت كرمز لحق العودة

برلين تحتج على رفض منح صحافي ألماني تأشيرة دخول إلى روسيا لتغطية المونديال

تدشين السفارة الأمريكية في القدس المحتلة والفلسطينيون في غزة يتوعدون "بإحراقها"

الرئيس الفلسطيني يدين "المجازر" في غزة ويصف السفارة الأمريكية "بالبؤرة الاستيطانية في القدس"

تنظيم "الدولة الإسلامية" على جبهة مهرجان كان!

إدانة وقلق دوليين إثر مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

الفلسطينيون متمسكون بالتظاهر في ذكرى النكبة بعد يوم دام قتل فيه نحو 60 شخصا

للمزيد