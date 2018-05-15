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الشرق الأوسط

70 عاما على النكبة... الفلسطينيون يحتفظون بمفاتيح البيوت كرمز لحق العودة

© فرانس 24

فيديو أسيل سويسة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/05/2018

في 14 أيار/مايو من كل عام يحتفل الإسرائيليون بإقامة دولتهم، اليوم الذي يسبق إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة. بعد مضي سبعين عاما على تهجيرهم من بيوتهم وقراهم، لا يزال الفلسطينيون يحتفظون بمفاتيح البيوت كرمز لحقهم في العودة.

نشرت في : 15/05/2018

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