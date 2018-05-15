فيديو غرافيك: رسوم تروي تاريخ النكبة الفلسطينية

منذ سبعين عاما، لا تزال إسرائيل في كفاح دائم من أجل البقاء في بيئة معادية. تاريخ علاقاتها بجيرانها العرب، يرويه لنا عادل قسطل بالحبر في هذه الصفحة.

هذا هو الصحفي المجري تيودور هرتزل الذي دافع في نهاية القرن التاسع عشر عن فكرة الدولة اليهودية. كان الأتراك على وشك الانهزام أمام البريطانيين الذين اقترحوا إقامة وطن لليهود في فلسطين. رفضها العرب منذ البداية.

وخلال الحرب العالمية الثانية، قضى النازيون على ستة ملايين يهودي. في المقابل، عرضت منظمة الأمم المتحدة خطة تقسيم تقضي بإقامة دولة لليهود وأخرى للعرب.

وفي الرابع عشر من أيار/مايو 1948، أعلن بن غوروين في تل أبيب، قيام دولة إسرائيل. والتي لاقت رفضا فوريا من مصر، والعراق، والأردن، وسوريا ولبنان. وانتهت المواجهة لصالح إسرائيل التي غيرت الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة.

وبالنسبة للعرب، فإن ثمانية وأربعين هو عام النكبة. حيث اضطر الآلاف إلى ترك قراهم ولجؤوا إلى مخيمات لدى دول الجوار.

وفي 1956 أعلن الزعيم المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس فهاجمته بريطانيا، وفرنسا وإسرائيل. وتدخلت موسكو وواشنطن وأوقفتا النزاع. لكن نزاعا جديدا اندلع في1967 انتهى في ستة أيام وانكسرت فيه شوكة العرب بفضل تفوق الطيران الحربي الإسرائيلي. وانتزعت إسرائيل سيناء، وغزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

لكن مصر استرجعت سيناء في 1982. وفي نفس السنة، حاربت إسرائيل المقاتلين الفلسطينيين في لبنان. واحتلت جنوبه ودام الاحتلال عقدين من الزمان.

وواجهت إسرائيل في 1987 أطول ثورة للشباب الفلسطيني. ودامت الانتفاضة إلى غاية التوصل إلى اتفاق السلام في 1993.

وفي 1995، اغتال شاب يهودي متطرف إسحاق رابين.

لاحقا، عجز إيهود باراك عن تحقيق السلام. وانسحبت إسرائيل من لبنان في 2000. ومن قطاع غزة في 2005. وسيطرت حركة حماس على القطاع.

واندلعت حرب أخرى ضد حزب الله اللبناني في 2006. واتهمت إيران بدعم حماس وحزب الله.

وقادت إسرائيل أكثر من عملية عسكرية في قطاع غزة. لكن الإسرائيليين يواجهون اليوم أسئلة صعبة كتلك المتعلقة بالمستوطنات، ووضع القدس والقانون الدولي.

عادل قسطل

نشرت في : 15/05/2018