الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

هل ما يزال السلام ممكنا في الشرق الأوسط؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل فعلاً قمة ترامب-كيم جونغ اون مهددة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

النووي الإيراني: الرهان الأوروبي؟

للمزيد

النقاش

النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني: هل انتهى حل الدولتين؟

للمزيد

حوار

عمرو موسى: "ما يحدث اليوم في القدس ليس نهاية التاريخ وليس نهاية القصة"

للمزيد

ريبورتاج

المخاوف الاقتصادية تشغل الإيرانيين عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

للمزيد

ريبورتاج

النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.. حق العودة بعيون إسرائيلية

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تخفض أسعار بطاقاتها لاستعادة ثقة الزبائن

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

الثلوج تغطي بعض الأقاليم الفرنسية رغم اقتراب فصل الصيف

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

ظريف يؤكد من بروكسل تفاؤله بالجهود الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي

© أ ف ب

فيديو ليلى الطيبي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/05/2018

عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تفاؤله بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني إثر محادثات جمعته في بروكسل بالقوى الأوروبية. وبدأت هذه الأطراف مفاوضات للإبقاء على الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه.

أكد وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء أن جهود إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة هي "على المسار الصحيح"، وذلك لدى بدء محادثاته في بروكسل مع القوى الأوروبية. إذ صرح محمد جواد ظريف لصحافيين بعد اجتماع مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ونظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني "لقد بدأنا العملية (التفاوضية) وأعتقد أننا في الطريق الصحيح. الكثير يعتمد على ما يمكننا القيام به في الأسابيع المقبلة".

وتابع "أعتقد أنها بداية جيدة. نحن نبدأ عملية" التفاوض، مشيرا إلى أن طهران تتوقع تقدما "خلال الأسابيع المقبلة".

من جهتها، أقرت موغيريني بأن السياق الذي تتم فيه المحادثات بات "في منتهى الصعوبة" منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل الانسحاب من الاتفاق النووي. وقالت "نعرف أن هذه مهمة صعبة، لكننا مصممون على الإبقاء على الاتفاق النووي" سواء من الجانب الأوروبي أو الإيراني.

وفي رد منها على مطلب الولايات المتحدة بإعادة التفاوض حول اتفاق نووي جديد، استبعدت موغيريني إدخال أي تعديلات على الاتفاق أو على أي من ملاحقه. وأضافت أن "الأمر الوحيد المؤكد بشكل تام هو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ على هذا الاتفاق الذي يعد ضروريا لأمننا والأمن في المنطقة".

ويريد الأوروبيون أن يتجنبوا بأي ثمن أن تتخلى إيران عن الاتفاق وتعيد إطلاق برنامجها للحصول على السلاح النووي. وتابعت موغيريني "نقول للإيرانيين: ’ابقوا نبقى (في الاتفاق)‘".

وكانت إيران قد أعلنت أنها مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم "على المستوى الصناعي بلا أي قيود"، إلا إذا قدمت القوى الأوروبية ضمانات ملموسة لاستمرار العلاقات التجارية رغم إعادة العقوبات الأمريكية.

وفي وقت سابق قال ظريف لدى وصوله للاجتماع بنظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني "نريد أن نرى ما إذا كانت الإرادة السياسية التي عبرت عنها الأطراف الباقية في الاتفاق يمكن أن تؤدي إلى أعمال ملموسة". وتابع أن "الشعب الإيراني ينتظر الحصول على مكاسب اقتصادية. نحن نريد أن نرى ما إذا كان شركاؤنا قادرين على القيام بذلك". وحذر ظريف من أن "الوقت ينفد" ونتوقع "بعض الضمانات" خلال هذا الاجتماع.

ولدى وصوله إلى بروكسل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "سنبحث معا كيف يمكننا أن نبقي على هذا الاتفاق بعد الانسحاب الأمريكي، إذا قرر الجانب الإيراني أن يحترمه بشكل كامل بطبيعة الأحوال".

وتابع "سنرى كيف نضمن تقديم ضمانات لإيران للاستفادة من المكاسب الاقتصادية لهذا الاتفاق والتي تشكل جزءا من الالتزامات التي قطعت في تموز/يوليو 2015".

من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون "لكن عليك أن تكون واقعيا. إن مبدأ العقوبات الأمريكية يمكن أن يشكل رادعا للشركات".

كما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "سنبحث كل الاحتمالات والأدوات التي بحوزتنا للدفاع عن مصالحنا، لكن ذلك لن يكون سهلا، هذا أمر واضح جدا بالنسبة لنا".

وتأتي اجتماعات ظريف في بروكسل في ختام جولة دبلوماسية مكوكية شملت روسيا والصين، وهما من الموقعين على الاتفاق المبرم في 2015، في محاولة لحشد الدعم له.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/05/2018

  • الأسبوع الاقتصادي

    العقوبات الأمريكية على إيران: أي أثر على الشركات وعلى الاستثمارات الأجنبية؟

    للمزيد

  • وقفة مع الحدث

    هل يراهن ترامب على "تغيير النظام" في إيران من الداخل؟

    للمزيد

  • سوريا - إسرائيل

    المرصد السوري: 11 إيرانيا قضوا في الضربات التي نفذتها إسرائيل في سوريا الخميس

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي