أردوغان يندد بصمت العالم حيال "الطغيان الإسرائيلي" وقتل الفلسطينيين في غزة

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما أسماه صمت المجتمع الدولي إزاء "الطغيان الإسرائيلي" بعد مقتل نحو 60 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية الاثنين الماضي الذي تزامن مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وقال أردوغان إن استمرار الصمت حيال "الطغيان الإسرائيلي" من شأنه أن يغرق العالم سريعا في الفوضى.

أثناء مأدبة إفطار في أنقرة، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء بما اعتبره صمت المجتمع الدولي إزاء "الطغيان الإسرائيلي"، وذلك إثر قتل الجيش الإسرائيلي لنحو 60 فلسطينيا فلسطينيا الاثنين.

تزامنت تلك الأحداث الدامية مع تدشين السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل بمدينة القدس الشرقية المحتلة ومع الذكرى السبعين لتأسيس دولة إسرائيل أو ما يطلق عليه الفلسطينيون والعرب "نكبة 1948".

وقال أردوغان خلال المأدبة "إذا استمر الصمت إزاء الطغيان الإسرائيلي فإن العالم سيغرق سريعا في فوضى تكون فيها الكلمة الفصل للخارجين عن القانون".

وتستضيف إسطنبول الجمعة قمة لمنظمة التعاون الإسلامي ويأمل أردوغان بالمناسبة توجيه "رسالة قوية للعالم" إثر مجزرة غزة.

واستدعت تركيا سفيرها لدى تل أبيب للتشاور وطلبت الثلاثاء من سفير إسرائيل لديها أن يغادر مؤقتا البلاد.

وردت إسرائيل بدعوة القنصل العام التركي لديها إلى العودة إلى بلاده.

تزامنت تلك الأحداث الدامية مع تدشين السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل بمدينة القدس الشرقية المحتلة ومع الذكرى السبعين لتأسيس دولة إسرائيل أو ما يطلق عليه الفلسطينيون والعرب "نكبة 1948".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/05/2018