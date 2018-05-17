الجامعة العربية تطالب بإجراء "تحقيق دولي ذي صدقية في جرائم الاحتلال" الإسرائيلي

طالب الخميس الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة "بتحقيق دولي ذي صدقية في جرائم الاحتلال" الإسرائيلي. وأكد أبو الغيط على أن القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس "باطل ومنعدم ولا أثر قانونيا له".

يعقد الخميس بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين الاثنين 14 مايو/أيار الماضي على حدود قطاع غزة المحاصر وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من ألفي فلسطيني.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط "نطالب بتحقيق دولي ذي صدقية في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال" الإسرائيلي، مشيرا إلى مقتل قرابة 60 فلسطينيا على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة هذا الأسبوع.

وأضاف أبو الغيط "نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل الأبطال الذين انطلقت مسيراتهم السلمية من قطاع غزة".

وتابع "إننا نُعاود التأكيد على أن القرار الأمريكي باطل ومنعدم ولا أثر قانونيا له، وهو مرفوض دوليا وعربيا.. رسميا وشعبيا.. الآن وفي المستقبل". واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن "هذا القرار غير المسؤول يُدخل المنطقة في حالة من التوتر، ويُشعر العرب جميعاً بانحياز الطرف الأمريكي بصورة فجة لمواقف دولة الاحتلال".

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مجددا في كلمته "رفض" بلاده لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتراف الإدارة الأمريكية بها عاصمة لإسرائيل. وشدد الجبير على أن "تغيير وضع القدس الشريف ليس له أثر قانوني".

من جهة أخرى شدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية "تدين وتستنكر ما قامت به جمهورية غواتيمالا بالأمس من نقل سفارتها إلى القدس ونؤكد أن العلاقات العربية معها، ومع غيرها من الدول التي قد تُقدم على خطوة مماثلة، ينبغي أن تخضع للتدقيق والمراجعة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/05/2018