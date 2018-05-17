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الشرق الأوسط

الحكومة اليمنية تعرض على الحوثيين تبادلا للأسرى بمناسبة حلول شهر رمضان

© أ ف ب | الدخان يتصاعد إثر غارة جوية شنها التحالف العسكري على العاصمة صنعاء في 5 نيسان/أبريل

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/05/2018

نشرت وزارة الإعلام السعودية في بيان الأربعاء عرض وزير الإعلام ووزير حقوق الإنسان اليمنيين على الحوثيين تبادلا للأسرى بمناسبة حلول شهر الصيام. وتمت الإشارة إلى وجود أجانب من بين الأسرى الذين لا يعرف عددهم عند المعسكرين.

بمناسبة حلول شهر رمضان، عرضت الحكومة اليمنية على الحوثيين  تبادلا للأسرى، حسبما أفاد بيان سعودي الأربعاء.

وصدر العرض في الرياض عن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، ووزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر وذلك عشية بدء شهر الصيام، بحسب البيان الصادر عن وزارة الإعلام السعودية.

عبر الوزيران عن الرغبة في أن يتولى الهلال الأحمر والصليب الأحمر الوساطة لضمان عودة كافة الأسرى والمعتقلين وبينهم 14 صحافيا معتقلين عند الحوثيين، إلى منازلهم خلال رمضان.

كما أشار عسكر في البيان إلى معتقلين أجانب دون تحديد عددهم أو جنسياتهم.

ولا يعرف عدد الأسرى والمعتقلين عند المعسكرين.

وكان قد تم تبادل مئات الأسرى والمساجين في الماضي بين القوات الحكومية والحوثيين وذلك خصوصا عبر وساطات قبلية.

وخلفت الحرب في اليمن منذ 2015 نحو عشرة آلاف قتيل وأكثر من 55 ألف جريح وأزمة إنسانية كبيرة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/05/2018

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