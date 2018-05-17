بوتين يلتقي الأسد ويرى ضرورة سحب "جميع القوات الأجنبية" من سوريا

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية الخميس عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله خلال لقائه نظيره السوري الرئيس بشار الأسد في سوتشي، جنوب روسيا، إنه لا بد من سحب "جميع القوات الأجنبية" من سوريا مع تفعيل العملية السياسية. واعتبر بوتين إن "إعادة الاستقرار في البلاد يوفر الظروف المواتية لمتابعة العملية السياسية". في حين اعتبر الأسد أن اللقاء "فرصة لوضع رؤية مشتركة للمرحلة القادمة بالنسبة لمحادثات السلام سواء في أستانة أو سوتشي".

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين الخميس "اليوم، أجرى الرئيس بوتين محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي توجه إلى سوتشي في زيارة عمل".

وقد التقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد للمرة الأخيرة في 11 كانون الأول/ديسمبر في قاعدة حميميم الروسية في سوريا عندما أمر بوتين بانسحاب جزئي للوحدات العسكرية الروسية المنتشرة في هذا البلد. وكان الرئيسان التقيا قبل ذلك أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في سوتشي أيضا.

وفقا للكرملين، هنأ بوتين الرئيس السوري على "نجاحات جيش الحكومة السورية في مكافحة الجماعات الإرهابية" وشدد على "ضرورة تهيئة ظروف جديدة لاستئناف العملية السياسية على نطاق واسع".

وقال "بفضل هذه النجاحات العسكرية تم خلق ظروف إضافية مناسبة لاستئناف مسار العملية السياسية الكاملة وقد تم إحراز تقدم كبير في إطار عملية أستانة كما تم إحراز تقدم واضح أثناء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

من جهته، قال الأسد إن "مساحة الإرهابيين في سوريا أصبحت أصغر بكثير (...) وهذا يعني المزيد من الاستقرار وهذا الاستقرار هو باب واسع للعملية السياسية التي بدأت منذ سنوات".

وأضاف "لدينا الكثير من الحماسة لهذه العملية لأنها ضرورية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب ونعرف بأن هذا الموضوع لن يكون سهلا لأن هناك دولا في العالم كما تعلمون لا ترغب بأن ترى هذا الاستقرار كاملا في سوريا".

واعتبر الأسد أن اللقاء "فرصة لوضع رؤية مشتركة للمرحلة القادمة بالنسبة لمحادثات السلام سواء في أستانة أو سوتشي" دون أن يأتي على ذكر محادثات جنيف.

وكانت روسيا تدخلت في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015، ما سمح للجيش الحكومي باستعادة معظم الأراضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء في سوتشي، إنه لا بد من سحب "جميع القوات الأجنبية" من سوريا مع تفعيل العملية السياسية.

وأوضح بوتين حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "نؤكد أنه مع تحقيق الانتصارات الكبرى والنجاحات الملحوظة من قبل الجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب ومع تفعيل العملية السياسية لا بد من سحب كل القوات الأجنبية من أراضي" سوريا.

واعتبر أن "إعادة الاستقرار في البلاد يوفر الظروف المواتية لمتابعة العملية السياسية". وأضاف بوتين "بهذا الصدد أكد الرئيس الأسد أنه سيرسل لائحة بأسماء المرشحين لعضوية لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن إلى الأمم المتحدة".

وتابع أن "روسيا رحبت بهذا القرار وتدعمه كل الدعم وذلك في ضوء الاتفاقات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد قبل أشهر في سوتشي".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/05/2018