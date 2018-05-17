رئيس الوزراء الكندي يطالب بتحقيق مستقل بعد مقتل نحو 60 فلسطينيا في غزة

طالب رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو في بيان الأربعاء بتحقيق مستقل بعد قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي وقال إن بلاده "تطالب بتحقيق مستقل فورا لتقييم الوضع في الميدان". وأضاف ترودو أن كندا مستعدة للتحقيق لكشف ملابسات "العنف والتحريض على العنف والاستخدام المفرط للقوة".

طالب رئيس الحكومة الكندية جوستن ترودو الأربعاء بـ"تحقيق مستقل" بعد قتل نحو 60 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي الاثنين في غزة.

وتابع أن كندا "مستعدة للمساهمة في هذا التحقيق" لكشف ملابسات "العنف والتحريض على العنف والاستخدام المفرط للقوة".

وقال ترودو في بيان "إن الاستخدام المفترض للقوة المفرطة والذخيرة الحية لا يمكن التسامح فيه. ولا بد من توضيح ما حدث في غزة".

وأضاف "كندا تطالب بتحقيق مستقل فورا لتقييم الوضع في الميدان".

وقال جوستن إنه علم "بانشغال" أن طبيبا كنديا هو طارق لوباني كان ضمن الجرحى البالغ عددهم نحو 2500 الاثنين.

وأضاف "نحن نبذل كل ما بوسعنا لمساعدة لوباني وأسرته ولتحديد كيف أصيب مواطن كندي. نحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية لفهم كيف جرت الأحداث".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/05/2018