غارات إسرائيلية تستهدف منشآت لحركة حماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان شنه غارة جوية على منشآت تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق نار استهدف جنودا ومنزلا في مدينة سديروت أتى من القطاع دون أن يخلف ضحايا.

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه شن ليل الأربعاء الخميس غارة جوية على منشآت لحركة حماس في قطاع غزة، مضيفا أن الغارة جاءت ردا على إطلاق نار على جنود وعلى مدينة سديروت.

وتابع البيان أن "الجيش ضرب أهدافا لحركة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة وخصوصا بنى تحتية إرهابية وورش لتصنيع الأسلحة".

وكانت دبابات إسرائيلية قد ضربت الأربعاء عدة مواقع لحماس في القطاع ردا على إطلاق نار باتجاهها.

وأوردت الشرطة الإسرائيلية أن منزلا في مدينة سديروت أصيب بأضرار الأربعاء بنيران أطلقت بسلاح رشاش ثقيل من قطاع غزة دون وقوع ضحايا.

وتأتي الغارة بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة والمواجهات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بلغت ذروتها الاثنين مع مقتل 60 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وتشهد غزة منذ 30 آذار/مارس مسيرات "العودة" التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين الذين يتجمعون على الحدود.

وتتهم إسرائيل حركة حماس التي تسيطر على القطاع، باستخدام هذه المسيرات ذريعة لإثارة أعمال عنف. كما يقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يستخدم الرصاص الحي إلا كحل أخير.

وتهدف "مسيرة العودة" أيضا إلى التنديد بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفقير منذ أكثر من عشر سنوات.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/05/2018