المرصد السوري: انفجارات عنيفة تهز مطار حماة العسكري وسط سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارات ضخمة هزت الجمعة مطار حماة العسكري في وسط سوريا لم تُعرف أسبابها بعد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الانفجارات وقعت "في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار" قرب مدينة حماة.

صرح الجمعة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدة انفجارات وقعت في مطار حماة العسكري وسط سوريا، ولم تعرف أسباب هذه الانفجارات بعد. وقال عبد الرحمن إن الانفجارات وقعت "في مستودعات أسلحة ووقود للجيش النظامي" في المطار القريب من مدينة حماة.

وأورد المرصد أنه "لم ترد معلومات إلى الآن عن أسباب الانفجارات"، مشيراً إلى أنها "تسببت بتصاعد أعمدة الدخان في محيط وأطراف مدينة حماة".

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن "سماع دوي انفجارات في محيط مطار حماة" من دون إضافة أي تفاصيل.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سورية كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من أيار/مايو، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف "الإيرانية" رداً على هجوم صاروخي قالت أيضاً أنه "إيراني" على الجولان المحتل.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت اسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى "لحزب الله" في سوريا، لكن الاستهداف طال مؤخراً مواقع يتواجد فيها إيرانيون.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 18/05/2018