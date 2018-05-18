السلطات المصرية تفتح استثنائيا معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة طوال شهر رمضان

فتحت السلطات المصرية الخميس معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، وفق ما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى أنه سيبقى مفتوحا طوال شهر رمضان، وهي سابقة منذ سنوات.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح معبر رفح البري استثنائيا طوال شهر رمضان بين مصر وقطاع غزة حيث سقط نحو 62 قتيلا و3 آلاف جريح على الحدود مع إسرائيل هذا الأسبوع. وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تفتح فيها مصر المعبر لمدة شهر كامل.

وأعلن السيسي على صفحته على فيس بوك ليل الخميس الجمعة أن هذا القرار اتخذ "لتخفيف الأعباء" عن أهالي غزة.

وتغلق مصر المعبر وهو المنفذ الوحيد، الذي لا يمر عبر إسرائيل، لسكان القطاع والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة، منذ عدة سنوات، وتفتحه استثنائيا للحالات الإنسانية على فترات متباعدة، فيما تفرض إسرائيل حصارا خانقا منذ عشر سنوات على القطاع.

ويأتي قرار فتح المعبر لمدة شهر كامل قبل ساعات من قمة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها إسطنبول ويأمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يوجه من خلالها "رسالة قوية" للعالم بأنه مدافع قوي عن حقوق الفلسطينيين.

واستدعت تركيا سفيرها لدى تل أبيب للتشاور وطلبت الثلاثاء من سفير إسرائيل لديها أن يغادر مؤقتا البلاد. وردت إسرائيل بدعوة القنصل العام التركي لديها إلى العودة إلى بلاده.

كما يأتي القرار بعد ساعات من اجتماع وزراء الخارجية العرب الذين طالبوا بـ"فتح تحقيق دولي في أحداث غزة" وأكدوا أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

وكان الرئيس المصري دعا الأربعاء إسرائيل والفلسطينيين إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات إضافية قد تؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى الفلسطينيين.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية بعد أن قتلت قواتها الاثنين نحو 60 فلسطينيا كانوا يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وقال السيسي "قلنا إن هذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية على الرأي العام العربي والإسلامي وسيؤدي إلى شيء من عدم الرضا والاستقرار (...) وستكون له تداعيات على القضية الفلسطينية وهذا هو الذي نراه الآن".

وتابع "نحن على اتصال مع الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني لكي يتوقف نزيف الدم". وأشار السيسي "أتمنى أن تصل الرسالة لإخواننا الفلسطينيين، ألا وهي أنه يجب ألا يؤدي التعبير والاحتجاج على هذا القرار إلى إجراءات تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا".

وقال "على الجانب الآخر أرجو أن يتفهم الإسرائيليون أن ردود أفعال الفلسطينيين تجاه هذا الموضوع، مشروعة وأن يتم التعامل معها في إطار من الحرص الشديد على أرواح الفلسطينيين".

وأثار سقوط العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين موجة استنكار عالمية، وعمدت بعض الدول إلى استدعاء سفراء إسرائيل لديها تعبيرا عن احتجاجها، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/05/2018