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الشرق الأوسط

الولايات المتحدة تسحب مساعداتها من شمال غرب سوريا

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/05/2018

قالت شبكة "سي.بي.إس نيوز" التلفزيونية الإخبارية، إن الولايات المتحدة سحبت كل مساعداتها من شمال غرب سوريا ما يرجح عزم إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، على الانسحاب من سوريا بمجرد إلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم "الدولة الإسلامية".

أكدت شبكة "سي.بي.إس نيوز" التلفزيونية الإخبارية يوم الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحبت كل مساعداتها من شمال غرب سوريا في خطوة قالت إنها تظهر أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من سوريا سريعا بمجرد إلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقالت الشبكة، نقلا عن مسؤولين بالإدارة لم تذكر أسماءهم، إن الإدارة ستخفض عشرات ملايين الدولارات من الجهود السابقة المدعومة من الولايات المتحدة "للتصدي للتطرف العنيف ودعم المنظمات المستقلة ووسائل الإعلام المستقلة ودعم التعليم".

وأضافت الشبكة أن القرار اتخذ خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن طلب الرئيس ترامب مراجعة لكل المساعدات الأمريكية لسوريا.

وتابعت "ينظر إلى المساعدات الأمريكية في المنطقة الشمالية الغربية على أنها غير مؤثرة بشكل كبير في سوريا على المدى البعيد".

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية على طلبات من رويترز للتعليق.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 19/05/2018

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