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الشرق الأوسط

فيديو: بدء الحراك السياسي في العراق لتشكيل تحالفات سياسية بعد الانتخابات

© صورة ملتقطة من الشاشة

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/05/2018

بدأ الحراك السياسي في العراق لتشكيل تحالفات سياسية بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. والتقى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر برئيس الوزراء حيدر العبادي وصرح بعد ذلك أن الحكومة المقبلة ستكون من التكنوقراط وأنه لن يكون فيها توزيع المناصب على أسس طائفية.

نشرت في : 20/05/2018

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