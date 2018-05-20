دفعة أولى من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" تغادر معقلها في جنوب دمشق

غادرت دفعة أولى من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" معقلها الأخير في مخيم اليرموك وحي التضامن المجاور له في جنوب دمشق فجر الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. لكن وكالة الأنباء الرسمية (سانا) قالت إن "لا صحة للتقارير التي تتحدث عن خروج إرهابيي ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) من منطقة الحجر الأسود وما ينشر حول ذلك من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح".

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة أولى من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" غادرت معقلهم الأخير في مخيم اليرموك وحي التضامن المجاور له في جنوب دمشق فجر الأحد، مشيرا إلى أن "ست حافلات تقل جهاديي التنظيم وعائلاتهم غادرت مخيم اليرموك وحي التضامن المجاور له".

إلا أن وسائل الإعلام السورية في دمشق نفت الخبر، إذ ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "لا صحة للتقارير التي تتحدث عن خروج إرهابيي ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) من منطقة الحجر الأسود وما ينشر حول ذلك من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح".

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الحافلات توجهت شرقا نحو البادية السورية، حيث ما يزال التنظيم يسيطر على بعض المناطق فيها. ولم يتمكن من تحديد أعداد المغادرين على متن الحافلات لكنه أشار إلى أنه أغلبهم من أقارب المقاتلين وغير مسلحين.

وتأتي عملية الإخلاء غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات النظام السوري وهذا التنظيم حيز التنفيذ السبت إثر حملة عسكرية واسعة برية وجوية بداها النظام قبل نحو شهر استهدفت الحجر الأسود الخاضع للتنظيم في جنوب العاصمة.

وتسعى قوات النظام من خلال عمليتها العسكرية في جنوب دمشق لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها بعدما سيطرت على الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق.

وفي بداية الشهر الحالي، خرج أكثر من مئة مقاتل من هيئة تحرير الشام مع أفراد من عائلاتهم من جيب صغير كانوا يسيطرون عليه في مخيم اليرموك، مقابل خروج عدد محدود من الحالات الإنسانية من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما الهيئة في محافظة ادلب (شمال غرب).

ويُعتبر مخيم اليرموك ومحيطه أوسع منطقة حضرية يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق، بعد أن خسر غالبية الأراضي التي كانت تحت سيطرته في البلدين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/05/2018